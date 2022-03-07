1200 тонн гуманітарного вантажу вчора попрямували зі Львівщини у 6 областей України

1200 тонн гуманітарного вантажу 6 березня Львівщина відправила в різні регіони України.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової державної адміністрації Максим Козицький.

“Найнеобхідніші речі попрямували у Київську, Чернігівську, Запорізьку, Миколаївську, Луганську та Донецьку області”, - уточнив він.

За його словами, пріоритетними гуманітарними вантажами з європейських країн є продукти довготривалого зберігання та амуніція для військових.

Для того, щоб уникнути труднощів із перетинанням кордону, Козицький порадив водіям гуманітарних вантажів призовного віку зареєструватися на порталі Дія, або скерувати звернення до керівника Державної прикордонної служби щодо можливості перевезень гуманітарного вантажу.

“Дякую всім перевізникам, власникам транспорту та водіям. Дякую волонтерам. Ми мусимо щодня творити сильний тил для нашого війська. Бо кожен із нас у ці дні - воїн. Ми разом ведемо цю боротьбу. І ми переможемо!”, - наголосив Козицький.