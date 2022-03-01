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122 години опору: Резніков заговорив про "харківський трибунал" для кремлівської влади

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122 години опору: Резніков заговорив про "харківський трибунал" для кремлівської влади

УНІАН

Напад на Україну він назвав воєнним злочином.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що напад Росії на Україну – це воєнний злочин, а тому на його виконавців та організаторів чекає трибунал.

"Буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено у Харкові", наголосив очільник Міноборони.

Саме у Харкові 1943-го, наголосив він, відбувся перший процес, внаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини.

"Тепер "Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його "перевершили", заявив міністр оборони.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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