122 години опору: Резніков заговорив про "харківський трибунал" для кремлівської влади

122 години опору: Резніков заговорив про "харківський трибунал" для кремлівської влади

Напад на Україну він назвав воєнним злочином.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що напад Росії на Україну – це воєнний злочин, а тому на його виконавців та організаторів чекає трибунал.

"Буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено у Харкові", наголосив очільник Міноборони.

Саме у Харкові 1943-го, наголосив він, відбувся перший процес, внаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини.

"Тепер "Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його "перевершили", заявив міністр оборони.