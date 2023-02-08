125 "прильотів": на Сумщині унаслідок обстрілу ворога загинула місцева літня жінка

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 7 лютого 2023.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

У результаті артобстрілу з 15.07 до 15.40 по с. Павлівка Білопільської громади (20 прильотів) і попадання снаряда в приватний житловий будинок загинула місцева літня жінка 1946 року народження.

Усього протягом дня ворог здійснив обстріли Краснопільської, Юнаківської, Білопільської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Глухівської громад.

Було зафіксовано 125 прильотів, скидання з БПЛА 3 вибухових пристроїв та здійснено 1 кулеметну чергу по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області.

Краснопільська громада: здійснено мінометний обстріл (ймовірно калібру 120 мм, 20 "прильотів").

Білопільська громада: крім мінометного обстрілу по с. Павлівка, зафіксоване скидання із БПЛА 2 боєприпасів (типу ВОГ) на територію громади. Також здійснювався мінометний обстріл в іншому селі громади − 11 прильотів.

Середино-Будська громада: по м. Середина-Буда росіяни скинули з БПЛА вибуховий пристрій (типу ВОГ 25 П), який не розірвався.

Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл (ймовірно АГС) − 21 "прильот".

Юнаківська громада: ворог бив з мінометів по території громади − 8 прильотів, а потім ще 18.

Шалигинська громада: росіяни скинули на територію громади 7 мін, а також здійснили обстріл зі стрілецького озброєння (1 черга з великокаліберного кулемета).

Глухівська громада: був мінометний обстріл − 17 мін прилетіло на територію громади.

Раніше ТСН.uа повідомляв, що у Шостці на підприємстві пролунав потужний вибух. Приміщення могли обстріляти ракетою росіяни, інформували в ОК "Північ".

Також ми розповідали про мешканців Сумщини, які дивом вціліли після того, як загарбники обстріляли їхній будинок. Росіяни атакували помешкання зі ствольної артилерії.

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