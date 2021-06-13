13 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня було звільнено Маріуполь від проросійських терористів.

Який сьогодні день

13 червня — Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, День швейної машини, День звільнення Маріуполя від проросійських терористів.

Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

Встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 2014 року. Вона закликає держави вживати дієві заходи для ліквідації будь-яких видів дискримінації людей, які страждають альбінізмом. А також ініціювати проведення заходів у сфері освіти та підвищення інформованості громадськості про це захворювання.

Згідно зі світовою статистикою, на 20 000 дітей народжується одна дитина з альбінізмом – частковою або повною відсутністю пігменту меланіну. Люди-альбіноси мають дуже світлу шкіру, біляве волосся і вії.

Фото: opensocietyfoundations.imgix.net

День швейної машинки

Щороку 13 червня святкують День швейної машинки. Саме цього дня в 1790 році англійський винахідник Томас Сейнт запатентував конструкцію першої швейної машинки, щоправда його винахід не набув широкого поширення. За 80 років Вільям Ньютон Вілсон знайшов малюнки і креслення Сейнта в Лондонському патентному бюро і побудував робочу модель швейної машинки, яка зараз належить Лондонському музею науки.

День звільнення Маріуполя від проросійських терористів

На світанку 13 червня 2014 року розпочалася активна фаза штурму Маріуполя. Штаб-квартиру бойовиків зачищали бійці батальйону "Азов". Крім них, Маріуполь звільняли дві роти батальйону "Дніпро-1", 1-ша бригада Національної гвардії та бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади.

Бій тривав декілька годин. Звільнення Маріуполя стало переломним моментом під час російсько-української війни і завадило подальшій окупації України.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Борис, Микола, Філіп, Роман, Христина, Герман.

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Яке православне (християнське) свято сьогодні

13 червня - День Веремія Розпрягальника.

Веремій Розпрягальник

Веремій Розпрягальник був одним із 70 апостолів. Він обіймав посаду єпископа і зазнав безліч гонінь з боку язичників, проповідуючи християнську віру. Володів даром зцілення та пророкування.

Однак мучеником він не є, оскільки помер своєю смертю.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Цього дня закінчували всі посівні роботи і розпрягали коней.

Цього дня заведено займатися повсякденними справами або просто відпочивати.

Прикмети:

Сильна роса – до сонячного дня.

Увечері немає роси – завтра буде дощ.

Зозуля кує – на хорошу погоду.

Сон проти 13 червня порожній.

В цей день слухали зозулю. Якщо вона кує тихо і рідко, значить погода найближчими днями буде поганою.

Що не можна робити в цей день

Не можна сьогодні запрягати коней та не можна їздити на них.

Не варто планувати тривалі поїздки та важливі справи на цей день.

Що сталося цього дня

1892 — у Києві запущений для пасажирів перший у Російській імперії електричний трамвай

1895 — у Французькій республіці пройшли перші у світі автомобільні гонки. Середня швидкість автомобілів становила 24 км/год.

1919 — біля с. Луквиця (Прислоп) на Франківщині польський командант Підвисоцький та польські вояки без слідства та суду розстріляли державного секретаря (міністра) земельних справ ЗУНР Михайла Мартинця та 10 працівників міністерства, які прямували в Чехословаччину.

1971 — газета "Нью-Йорк Таймс" почала публікацію документів Пентагону про історію втручання США у в'єтнамську війну.

1983 — на ринок у США надійшов перший серійний мобільний телефон. Пристрій під назвою "Dynatac 8000x" виробництва компанії "Motorola" важив майже 800 г, а його довжина становила 33 см.

1983 — американський космічний зонд "Піонер-10" перетнув орбіту Нептуна і став першим витвором людини, що покинув межі Сонячної системи.

2014 — українські війська визволили місто Маріуполь від проросійських терористів

Хто народився цього дня

1874 — Марко Черемшина (Іван Семанюк), український письменник і громадський діяч.

1886 — Іван Вовчук, український військовий діяч, командир сотень УПА "Леви II" і "Леви III".

1889 — Мирослав Ріпецький, священник УГКЦ, капелан УГА, громадський діяч, невтомний і безпристрасний борець за права та ініціатор відродження УГКЦ на теренах Польщі, за що засуджений польським судом на трирічне ув'язнення, 10 років був єдиним українським священиком у Східній Пруссії (Мазурах)

1918 — Браян Артур Селлік, британський анестезіолог.

1943 — Малком Макдавелл (справжнє ім'я Малком Джон Тейлор), англійський кіноактор ("Царевбивця").

1951 — Стеллан Скарсгорд, шведський і американський актор.

1953 — Тім Аллен, американський актор.

1958 — Сергій Маковецький, актор ("Наш американський Боря", "Троцький", "Операція З Новим роком").

1986 — Мері-Кейт Олсен і Ешлі Олсен, американські акторки-близнючки.

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