13 грудня день Андрія Первозванного: народні прикмети, традиції та сильна молитва

13 грудня Церква традиційно вшановує пам'ять одного з апостолів Ісуса Христа — Андрій Первозванного. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які народні прикмети існували в наших предків і яких традицій дотримуються віряни.

Щороку 13 грудня віряни моляться святому Андрію Первозванному. В народі цей день також називають "Андрія" або "Андріїв день".

Хто такий Андрій Первозванний

Святий апостол Андрій був рибалкою, народився у сім'ї Йони з Віфсаїди (Галілея). В Євангелії можна знайти твердження, що він також був молодшим братом апостола Петра. Коли явився Хреститель, святий пророк, Предтеча Ісус Христос, саме Андрій, Іоанн та Петро стали його першими і найближчими учнями.

Господь покликав Іоанна та Андрія за собою, говорячи: "Підіть і побачите". Андрій першим з великою радістю пішов за Ісусом Христом, за що отримав ім'я Первозванний. Він перебував з Сином Божим протягом всього періоду його служіння, а після того, як Спаситель воскрес, апостол Андрій з іншими учнями зустрівся з Ним та був присутній на Єлеонській горі, де побачив як Господь піднісся на Небо.

Після того, як Святий дух зійшов на людей, апостоли кинули жереб, куди кожному з них відправлятися і нести Слово Боже. Апостолу Андрію дісталися ті країни, які розташовані вздовж побережжя Чорного моря, зокрема північна частина Балканського півострова. Апостол, проповідуючи Євангеліє, відвідав Віфінію (Мала Азія), Македонію, Фракію, Скіфію, тобто саме ті землі, де пізніше утворилася Україна. Існують навіть перекази, які свідчать, що Андрій піднявся на північ і дійшов до того місця, де зараз розташований Київ. Він благословив ці землі та передбачив, що в майбутньому його мешканці приймуть християнську віру. Саме тому, слов'яни здавна вважали Андрія Первозванного своїм покровителем.

Свято Андрія: які традиції існують

Свято Андрія — Калита / Фото: commons.wikimedia.org

Хоч апостол Андрій є християнським святим, однак традиції святкування 13 грудня, коли віряни вшановують його пам'ять, мають дохристиянський характер: заклинання, ворожіння на майбутнє. В давні часи цей день носив назву "Калита". Вважалося це свято суто парубоцьким, тому в Андріївську ніч (у ніч проти Андрія) хлопцям дозволяли бешкетувати, робити різні збитки. Дівчата ж збиралися і ворожили на долю.

Згідно з традиціями наших предків, 12 грудня, коли починало сутеніти, хлопці і дівчата збиралися разом в одній хаті, щоб розпочати "Андріївські гуляння". Дівчата готували святкову вечерю з тих продуктів, які самі принесли. Після заходу сонця підходили парубки з цукерками і наливками. Спочатку розповідалися цікаві історії, хлопці та дівчата жартували. Опівночі дівчата залишалися ворожити, а парубки йшли розважатися.

Головна гра вечора називалася "Калита". Саме таку назву носив обрядовий корж, який готувався з білого борошна. Тісто дівчата місили по черзі: від старшої до молодшої. Корж був солодким, з медом, а зверху його обов'язково оздоблювали родзинками або сухими вишнями. Посередині обов'язково була дірка, через яку протягували стрічку. Потім корж високо підвішували посередині хати. Хлопці у стрибку повинні були дістати корж зубами і відкусити шматок.

Біля калити обов'язково стояв вартовий, якого називали "Пан Калетинський" — ним був жартівливлий парубок, який і запрошував інших кусати корж. Кожен учасник повинен був взяти між ноги товсту гілку, імітуючи сидіння верхи на коні. А вартовий в той час повинен був розсмішити хлопця і смикати за один кінець стрічки, щоб не дати відкусити шматок від калити.

Народні прикмети

на Андрія немає снігу — зима буде теплою;

йде сильний сніг 11 та 12 грудня — весь тиждень триватимуть заметілі;

в річках шумить вода — будуть сильні хуртовини;

холодна погода з морозом 13 грудня — наступного року буде добрий урожай.

Що не можна робити 13 грудня на Андрія Первозванного

На Андрія Церква не дозволяє сваритися, лихословити і ображатися. Як і в будь-яке інше церковне свято не відмовляйте іншим в допомозі. Не варто займатися фізичною працею, а також вишивати, в'язати, шити, прибирати в оселі. На Андріїв день все ще триває Різдвяний піст, тому важливо, щоб страви на святковому столі були пісними.

Молитва на Андрія

Первозданний Апостоле Господа і Спаса нашого, верховний Будівничий Церкви Христової – всехвальний Андрію!

Заклик Христа іти за Ним Ти сприйняв з гарячістю й покинув свої сіті – все майно своє – та за Христом пішов навіки. Прославляємо і величаємо Апостольські труди Твої; зворушливо згадуємо Благословенний Твій прихід до нас та чесні страждання, які за Христа перетерпів; в розчуленні цілуємо Ікону твою ; шануємо святу пам’ять Твою і непохитно віруємо, що Господь Бог є живий, жива також і душа твоя.

З Ним, Господом, Ти перебуваєш на Небесах і не перестаєш любити нас любов’ю, якою полюбив раніше, коли Духом Святим передбачив наше навернення до Христа Спасителя. Люблячи ж і тепер, підносиш свої молитви до Господа про потреби всіх нас – недостойних твоїх нащадків.

Святий Апостоле Андрію! Так ми віруємо і повсякчас ісповідуємо, та з цією вірою Благаємо Господа Бога Спасителя Нашого Ісуса Христа, щоб твоїми молитвами він обдарував нас усім потрібним для спасіння й життя вічного.

Благай же, Андрію, Господа, щоб і кожний із нас нині шукав не земних вигод, але турбувався про ближніх своїх і скерував до Небесного, вічного.

Святий Апостоле Андрію! Маючи тебе за свого Опікуна й Молитовника, тішимо себе надією, що молитви твої завжди допомагатимуть нам перед Господом, Спасителем нашим Ісусом Христом, Якому належить слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом навіки вічні.

АМІНЬ

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