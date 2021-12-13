13 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

13 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

До Нового року залишилося 18 днів.

Який сьогодні день

У понеділок, 13 грудня, в світі не відзначають жодного визначного свята. В Бразилії цього дня святкують День моряка.

Пам'ятні дати 13 грудня

1769 — почалося перше концертне турне 13-річного Вольфганга Амадея Моцарта по Італії.

1913 — урочисте відкриття у Львові Національного музею, як власності української спільноти, організатором музею став митрополит Андрей Шептицький.

1917 — Курултай проголосив Кримську Народну Республіку.

1917 — Українська Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот.

1958 — американські вчені провели запуск живої істоти в космос із поверненням. Мавпа Ґордо на борту ракети АМ-13 провела 15 хвилин в космосі, але, повернувшись на Землю, капсула з мавпою затонула в океані.

2004 — Андрій Шевченко став володарем"Золотого м'яча".

2004 року Андрій Шевченко став володарем"Золотого м'яча" / Associated Press

Церковне свято сьогодні 13 грудня

13 грудня правослвна церква вшановує пам'ять апостола Андрія Первозванного – одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та брата апостола Петра. Андрій став свідком воскресіння Спасителя і його вознесіння на небо. Брати народилися у Віфсаїді, місті на березі Галілейського озера, і були рибалками. Андрій став першим, кого Ісус покликав до себе в учні. Згідно з Євангелією від Іоанна, перший апостол був учнем Іоанна Хрестителя.

За повчанням Ісуса Христа апостоли попрямували в різні землі проповідувати його вчення. Андрій мандрував по узбережжю Дніпра та на березі Чорного моря, по Балканському півострову, в Скіфії. Неодноразово зустрічав на своєму шляху язичників, які його жорстоко били. Але він не припиняв молитися і зцілювати людей від недуг за допомогою молитви.

Коли ж він повернувся до Греції, жорстокий правитель Патри наказав стратити Андрія. Він молився навіть в смертельних муках. Довгу і болісну смерть апостол прийняв на хресті.

Апостол Андрій Первозванний / https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня

На день святого Андрія забороняється шити, ткати, прясти, виконувати важку роботу по дому.

Цього дня діють всі заборони Різдвяного посту

Прикмети і традиції на 13 грудня

У давнину на Андрія селяни слухали воду — але не лише у колодязі, а й у річках та озерах. Якщо вода стояла спокійно, це віщувало теплу, без хуртовини зиму. Якщо ж чулися гул і стогін, треба було чекати бур, сильних морозів і взагалі нещасливого року. Також вважалося, що якщо у Андріїв день піде сніг, то він пролежить ще 110 днів.

Знахарі та цілителі вважали день Андрія Первозванного своїм святом.

Дівчата цього дня молилися апостолу за добрих наречених і ворожили на нареченого. Магічні обряди Андрєєва дня були своєрідною репетицією перед великими святковими ворожіннями. Напередодні дівчина, яка бажає дізнатися про свою долю, дотримувалась посту — але так, щоб ніхто з рідних цього не помітив.

Ясний і морозний день 13 грудня віщує добрий урожай / Pexels

Ясний і морозний день віщує добрий урожай.

Якщо сніг на Андрія випав і не тане – лежати сніг буде аж до початку квітня.

Вогонь у печі 13 грудня горить червоним полум’ям – будуть морози. Білий вогонь, відповідно, віщує відлигу.

Холодно і ясно 13 грудня – буде хороший урожай наступного року

Іменини 13 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 13 грудня, святкують: Андрй та Іван.

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