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13 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

13 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Pexels

Горобці голосно цвірінькають цього дня – до тепла. Не чути гороб’ячого цвірінькання – скоро настануть стійкі холоди.

Який сьогодні день

У суботу, 13 листопада, в світі відзначають Всесвітній день доброти та Міжнародний день сліпих.

У Грузії цього дня святкують День пам'яті 100 тисяч мучеників, в Еквадорі - Національний день освіти, в Аргентині - Національний день думки у Панамі - День журналістів.

Пам'ятні дати 13 листопада

  • 1851 — уведена в дію Миколаївська залізниця.
  • 1918 — уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання.
  • 1918 — розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади.
  • 1918 — У Львові Українська національна рада ухвалила тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку.
  • 1918 — Рада народних комісарів РСФРР в одностороньому порядку анулювала Берестейський мир.
  • 1945 — у Франції Шарля де Голля обрано головою Тимчасового уряду.
  • 1971 — виведений на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса ("Марінер-9", США).
  • 1980 — американський космічний апарат "Вояджер-1" передав на Землю перші фотографії Сатурна великим планом.
© NASA
NASA

Церковне свято сьогодні 13 листопада

13 листопада православна церква вшановує пам'ять преподобних Спиридона та Никодима, просфорників Печерських. За переказами, двоє святих, які жили у 12 столітті в Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря, протягом 30 років виконували свій послух — пекли просфори. Преподобний Спіридон прийшов у монастир при ігумені Пімені вже немолодою людиною. Подвижник супроводжував свою працю невпинною молитвою і співом псалмів. Святий Никодим працював поруч із преподобним Спіридоном і вів таке ж строге життя.

Легенда оповідає про диво, пов'язане із святими: одного разу піч загорілася, але вони змогли загасити вогонь, залишившись неушкодженими. Напевно, тому у народі Никодима та Спиридона шанували як охоронців будинку від пожежі. Також святі оберігали сім'ї від інших нещасть.

© https://azbyka.ru/
https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня​​​

  • Намагайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому ворогу найлегше вам наврочити.
  • Не варто спілкуватися з незнайомцями – 13 листопада дуже легко пристріт заподіяти.

Прикмети на 13 листопада

На Русі цього дня потрібно було переводити курей у зимові закутки, а також шанувати старих і слабких, вибирати птаха на забій. Готували різні страви з курятини: запечену чи фаршировану курку, котлети з курячого фаршу, курники — пироги з начинкою з курячого м'яса.

Мисливці також користувалися на Никодима та Спиридона особливою шаною. У цей час вони виходили на перше заяче полювання на свіжому снігу.

© Pexels
Pexels
  • Ясна і сонячна погода цього дня – до сильного поривчастого вітру.
  • Горобці голосно цвірінькають – до тепла. Не чути гороб’ячого цвірінькання – скоро настануть стійкі холоди.
  • З’їсти в цей день блюдо з курятини – на щастя.

Іменини 13 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 13 листопада, святкують: Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Степан, Трохим, Федір, Яків.

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