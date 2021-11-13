13 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

13 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Горобці голосно цвірінькають цього дня – до тепла. Не чути гороб’ячого цвірінькання – скоро настануть стійкі холоди.

Який сьогодні день

У суботу, 13 листопада, в світі відзначають Всесвітній день доброти та Міжнародний день сліпих.

У Грузії цього дня святкують День пам'яті 100 тисяч мучеників, в Еквадорі - Національний день освіти, в Аргентині - Національний день думки у Панамі - День журналістів.

Пам'ятні дати 13 листопада

1851 — уведена в дію Миколаївська залізниця.

1918 — уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання.

1918 — розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР — найвищий орган державної влади.

1918 — У Львові Українська національна рада ухвалила тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку.

1918 — Рада народних комісарів РСФРР в одностороньому порядку анулювала Берестейський мир.

1945 — у Франції Шарля де Голля обрано головою Тимчасового уряду.

1971 — виведений на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса ("Марінер-9", США).

1980 — американський космічний апарат "Вояджер-1" передав на Землю перші фотографії Сатурна великим планом.

NASA

Церковне свято сьогодні 13 листопада

13 листопада православна церква вшановує пам'ять преподобних Спиридона та Никодима, просфорників Печерських. За переказами, двоє святих, які жили у 12 столітті в Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря, протягом 30 років виконували свій послух — пекли просфори. Преподобний Спіридон прийшов у монастир при ігумені Пімені вже немолодою людиною. Подвижник супроводжував свою працю невпинною молитвою і співом псалмів. Святий Никодим працював поруч із преподобним Спіридоном і вів таке ж строге життя.

Легенда оповідає про диво, пов'язане із святими: одного разу піч загорілася, але вони змогли загасити вогонь, залишившись неушкодженими. Напевно, тому у народі Никодима та Спиридона шанували як охоронців будинку від пожежі. Також святі оберігали сім'ї від інших нещасть.

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Що не можна робити цього дня​​​

Намагайтеся ні з ким не сваритися та не входити у конфлікти, адже цього дня вашому ворогу найлегше вам наврочити.

Не варто спілкуватися з незнайомцями – 13 листопада дуже легко пристріт заподіяти.

Прикмети на 13 листопада

На Русі цього дня потрібно було переводити курей у зимові закутки, а також шанувати старих і слабких, вибирати птаха на забій. Готували різні страви з курятини: запечену чи фаршировану курку, котлети з курячого фаршу, курники — пироги з начинкою з курячого м'яса.

Мисливці також користувалися на Никодима та Спиридона особливою шаною. У цей час вони виходили на перше заяче полювання на свіжому снігу.

Pexels

Ясна і сонячна погода цього дня – до сильного поривчастого вітру.

Горобці голосно цвірінькають – до тепла. Не чути гороб’ячого цвірінькання – скоро настануть стійкі холоди.

З’їсти в цей день блюдо з курятини – на щастя.

Іменини 13 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 13 листопада, святкують: Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Степан, Трохим, Федір, Яків.

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