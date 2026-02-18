- Дата публікації
Категорія
- Укрaїнa
13-річна дівчинка зникла у Дніпропетровській області: пошуки продовжуються вже добу (прикмети, фото)
Поліція просить усіх, хто має інформацію про місцеперебування зниклої дитини, звертатися за телефонами 099 274 98 15 або 095 907 52 03.
У Самарівському районі Дніпропетровської області 17 лютого близько 15:00 зникла 13-річна Анастасія Міріна. Дівчинка пішла з дому в селі Хащове та досі не повернулася.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Прикмети дівчинки:
Вік: 13–14 років
Зріст: 165 см
Статура: худорлява
Волосся: руде
Очі: сірі
Одяг: чорна куртка з фіолетовим візерунком, білі джинси.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Анастасії, звертайтеся до Самарівського відділу поліції за телефонами: 099 274 98 15, 095 907 52 03 або на 102.
Подібні випадки зникнень
Останнім часом в Україні трапляються численні випадки зникнень дітей, які лякають своєю масштабністю та методами зловмисників.
У Чернівцях 13-річна дівчинка зникла дорогою зі школи. Як з’ясували правоохоронці, вона стала жертвою викрадення. Чоловік помітив її на вулиці та запропонував підвезти до бабусі. Довірлива дитина сіла в авто, а зловмисник почав реалізовувати свій план: постійно змінював маршрут, відбирав мобільний телефон і наплічник, щоб унеможливити відстеження, і перевозив дівчинку між порожніми будинками. Оперативники та волонтери змогли перехопити викрадача завдяки масштабним пошукам.
У Стрийському районі Львівщини 14-річна дівчинка, яка пішла до школи та не повернулася, була знайдена мертвою. Родина одразу повідомила поліцію, і пошуки за участю правоохоронців тривали кілька годин. Інцидент став приводом для початку кримінального провадження.
До слова, в Одесі судитимуть 31-річного чоловіка за зґвалтування та вбивство семирічної дівчинки. Перебуваючи під дією наркотиків, сусід заманив дитину до себе у квартиру, поглумився над нею та задушив. Щоб приховати злочин, він вивіз тіло в сумці до підвалу в іншому кварталі. Поліцейські затримали зловмисника за гарячими слідами завдяки камерам відеоспостереження.