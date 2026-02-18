ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
313
Час на прочитання
2 хв

13-річна дівчинка зникла у Дніпропетровській області: пошуки продовжуються вже добу (прикмети, фото)

Поліція просить усіх, хто має інформацію про місцеперебування зниклої дитини, звертатися за телефонами 099 274 98 15 або 095 907 52 03.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Зникла 13-річна дівчинка

Зникла 13-річна дівчинка

У Самарівському районі Дніпропетровської області 17 лютого близько 15:00 зникла 13-річна Анастасія Міріна. Дівчинка пішла з дому в селі Хащове та досі не повернулася.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Поліцейські міста Самар розшукують 13-річну Анастасію Міріну / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Поліцейські міста Самар розшукують 13-річну Анастасію Міріну / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Прикмети дівчинки:

  • Вік: 13–14 років

  • Зріст: 165 см

  • Статура: худорлява

  • Волосся: руде

  • Очі: сірі

Одяг: чорна куртка з фіолетовим візерунком, білі джинси.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Анастасії, звертайтеся до Самарівського відділу поліції за телефонами: 099 274 98 15, 095 907 52 03 або на 102.

Подібні випадки зникнень

Останнім часом в Україні трапляються численні випадки зникнень дітей, які лякають своєю масштабністю та методами зловмисників.

У Чернівцях 13-річна дівчинка зникла дорогою зі школи. Як з’ясували правоохоронці, вона стала жертвою викрадення. Чоловік помітив її на вулиці та запропонував підвезти до бабусі. Довірлива дитина сіла в авто, а зловмисник почав реалізовувати свій план: постійно змінював маршрут, відбирав мобільний телефон і наплічник, щоб унеможливити відстеження, і перевозив дівчинку між порожніми будинками. Оперативники та волонтери змогли перехопити викрадача завдяки масштабним пошукам.

У Стрийському районі Львівщини 14-річна дівчинка, яка пішла до школи та не повернулася, була знайдена мертвою. Родина одразу повідомила поліцію, і пошуки за участю правоохоронців тривали кілька годин. Інцидент став приводом для початку кримінального провадження.

До слова, в Одесі судитимуть 31-річного чоловіка за зґвалтування та вбивство семирічної дівчинки. Перебуваючи під дією наркотиків, сусід заманив дитину до себе у квартиру, поглумився над нею та задушив. Щоб приховати злочин, він вивіз тіло в сумці до підвалу в іншому кварталі. Поліцейські затримали зловмисника за гарячими слідами завдяки камерам відеоспостереження.

Дата публікації
Кількість переглядів
313
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie