13-річні брати важили лише 8 кілограмів: історія Платона, який доглядав за рідними на Донеччині

10-річний Платон став для братів опорою, коли поруч не було дорослих / © Місто Добра - City of Goodness

Історія 10-річного Платона, який сам доглядав за своїми братами на Донеччині, сколихнула суспільство. Діти жили у жахливих умовах, де старші брати у 13 років важили всього 8–9 кг. Лікарі зафіксували у них старі переломи, пролежні та інші наслідки відсутності належної медичної допомоги. Поламані кістки, за словами медиків, лікували лише йодом.

Про це повідомляє благодійна організація “Місто добра”, де зараз перебувають діти.

Платон розповів, що саме він опікувався братами, і його слова підтверджуються знаннями хлопчика про догляд за немовлятами. Міжнародно визнаний принцип довіри до свідчень дітей-постраждалих є ключовим у таких випадках.

Евакуація дітей відбулася ще навесні. Мати тоді відмовилася їх супроводжувати, а згодом письмово підтвердила, що не готова самостійно доглядати за ними через психологічний стан та складні обставини. Вона дозволила публікацію історії.

Лише цього місяця вона прибула до Чернівців разом з евакуацією, бо місто, де вона жила, стало надзвичайно близьким до фронту. Вона і не планує забирати дітей з центру й сама потребує реабілітації.

Зараз діти перебувають під медичним наглядом, проходять реабілітацію, отримують допомогу та підтримку. Вперше за довгий час вони у безпеці.

