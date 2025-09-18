ТСН у соціальних мережах

13-річні брати важили лише 8 кілограмів: історія Платона, який доглядав за рідними на Донеччині

Шокувальні факти про дітей із Покровського району, яких у травні евакуювали до безпечного місця, що підтверджені медичними висновками.

10-річний Платон став для братів опорою, коли поруч не було дорослих

10-річний Платон став для братів опорою, коли поруч не було дорослих / © Місто Добра - City of Goodness

Історія 10-річного Платона, який сам доглядав за своїми братами на Донеччині, сколихнула суспільство. Діти жили у жахливих умовах, де старші брати у 13 років важили всього 8–9 кг. Лікарі зафіксували у них старі переломи, пролежні та інші наслідки відсутності належної медичної допомоги. Поламані кістки, за словами медиків, лікували лише йодом.

13-річні брати важили лише 8 кілограмів: історія Платона, який доглядав за рідними на Донеччині (9 фото)

10-річний Платон з Покровського району доглядав за своїми братами. _1 / © Місто Добра - City of Goodness

10-річний Платон з Покровського району доглядав за своїми братами. _2 / © Місто Добра - City of Goodness

10-річний Платон з Покровського району доглядав за своїми братами. _3 / © Місто Добра - City of Goodness

10-річний Платон з Покровського району доглядав за своїми братами. _6 / © Місто Добра - City of Goodness

10-річний Платон з Покровського району доглядав за своїми братами. _4 / © Місто Добра - City of Goodness

10-річний Платон з Покровського району доглядав за своїми братами. _5 / © Місто Добра - City of Goodness

10-річний Платон з Покровського району доглядав за своїми братами. _9 / © Місто Добра - City of Goodness

10-річний Платон з Покровського району доглядав за своїми братами. _8 / © Місто Добра - City of Goodness

10-річний Платон з Покровського району доглядав за своїми братами. _7 / © Місто Добра - City of Goodness

Про це повідомляє благодійна організація “Місто добра”, де зараз перебувають діти.

Платон розповів, що саме він опікувався братами, і його слова підтверджуються знаннями хлопчика про догляд за немовлятами. Міжнародно визнаний принцип довіри до свідчень дітей-постраждалих є ключовим у таких випадках.

Евакуація дітей відбулася ще навесні. Мати тоді відмовилася їх супроводжувати, а згодом письмово підтвердила, що не готова самостійно доглядати за ними через психологічний стан та складні обставини. Вона дозволила публікацію історії.

Лише цього місяця вона прибула до Чернівців разом з евакуацією, бо місто, де вона жила, стало надзвичайно близьким до фронту. Вона і не планує забирати дітей з центру й сама потребує реабілітації.

Зараз діти перебувають під медичним наглядом, проходять реабілітацію, отримують допомогу та підтримку. Вперше за довгий час вони у безпеці.

