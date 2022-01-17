13-річний хлопець загинув, його батька госпіталізували: на Вінниччині авто врізалось у мотоблок (фото)

Поліція розслідує причини аварії.
У селищі Чернівці Могилів-Подільського району Вінницької області 17 січня в ДТП загинув 13-річний хлопець, його 52-річного батька госпіталізували.
Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області.
ДТП сталась о 18:00. 24-річний водій Renault Megan врізався у мотоблок, в якому їхали батько із сином. Підліток загинув на місці ДТП, його батька госпіталізували.
За попередніми даними, водії транспортних засобів були тверезими. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Поліція розслідує причини аварії.
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