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13-річний підліток зґвалтував на камеру 12-річну дівчинку на Донеччині і виклав відео до соцмережі

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13-річний підліток зґвалтував на камеру 12-річну дівчинку на Донеччині і виклав відео до соцмережі

Фото: pixabay.com

Восьмикласник зґвалтував дівчинку на території покинутої школи.

У Донецькій області восьмикласник зґвалтував 12-річну дівчинку та виклав відео знущань до соцмережі.

Про це сьогодні, 5 вересня, повідомили в поліції Донецької області.

Із повідомленням про сексуальне насильство до поліції 4 вересня звернулася жителька Костянтинівки. Вона заявила, що її доньку зґвалтували. Злочин було скоєно 29 серпня на території покинутої школи.

Поліцейські встановили особу зловмисника, ним виявився 13-річний місцевий житель. Його розшукали і одразу доправили разом із опікуном до відділка поліції. Під час слідчих дій у присутності опікуна хлопець визнав свою провину.

Зараз з ним працюють слідчі. Відео знущань, зняте кривдником, долучили до матеріалів справи.

Злочин кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла 14 років.

Готується направлення кримінального провадження до суду, який вирішить подальшу долю неповнолітнього.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
22к
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