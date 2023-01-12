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13-річний підліток зрізав ялинку в центрі міста, щоб вразити дівчину: як суд покарав його батьків

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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13-річний підліток зрізав ялинку в центрі міста, щоб вразити дівчину: як суд покарав його батьків

Фото: Pexels

Блакитна ялинка багато років прикрашала ландшафтну композицію центрального проспекту, поки не стала "новорічним подарунком".

Юний мешканець міста Болграда Одеської області для того, щоб справити враження на свою подругу, вирішив подарувати їй на новорічні свята найгарнішу ялинку у місті. 13-річний хлопець спиляв деревце на центральному проспекті районного центру. 

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області, через зникнення блакитної ялинки, яка багато років прикрашала ландшафтну композицію, мешканці міста звернулися до поліції.

Правоохоронці за лічені години з’ясували, що до скоєного причетний місцевий підліток. Він зізнався, що в такий спосіб хотів вразити свою подругу.

Оскільки юний "ромео" не досяг 14-річного віку, від якого настає кримінальна відповідальність, суд зобов’язав покарати його батьків.

За недогляд за дитиною та нехтування батьківськими обов’язками поліцейські склали щодо них протокол за частиною 1 статті 184 КУпАП, яка передбачає попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, в США двоє підлітків жорстоко вбили вчительку іспанської та залишили її тіло в місцевому парку. Приводом для цього стала погана оцінка, яку отримали учні.

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Дата публікації
Перегляди
486
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