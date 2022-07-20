13-річного хлопчика вбило, а його 15-річну сестру поранило: подробиці ранкового обстрілу Харкова

У момент обстрілів потерпілі були на зупинці громадського транспорту.
Сьогодні вранці, 20 липня, російські війська обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ворожих ударів загинув 13-ріний хлопчик та ще двоє людей, які в цей момент перебували біля зупинки громадського транспорту.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок ранкових обстрілів Харкова із реактивних систем залпового вогню загинули 3 людей, з них 13-річний хлопчик. 15-річна сестра загиблого отримала поранення. Госпіталізована також 72-річна жінка", - поінформував він.
За словами Синєгубова, в момент ворожих обстрілів люди перебували біля зупинки громадського транспорту.
"Окупанти знову вдарили по мирному населенню. Це черговий жахливий терор росіян", - наголосив голова Харківщини.
Нагадаємо, окупанти з РСЗВ вдарили по Салтівському району Харкова.
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