Постраждалого у ДТП підлітка виписали з лікарні і він записав звернення до п'яниць за кермом

Вміст алкоголю в крові винуватиці ДТП перевищував норму в 16 разів.

Потерпілий в ДТП 13-річний Андрій Тарасюк, якого у Вінниці просто на тротуарі збила п’яна водійка, записав звернення до автолюбителів з проханням - не сідати за кермо нетверезими. Хлопця можна зрозуміти: у водійки, яка ледь не вбила його, вміст алкоголю у крові перевищував норму в 16 разів. Детальніше про це у сюжеті ТСН.19:30.

Майже місяць підліток після ДТП провів у реанімації із відкритою черепно-мозковою травмою, переломами рук і ніг. Тепер на його правій руці — металева пластина, яка заважає йому пограти в улюблений баскетбол.

Потерпілий кілька днів був у комі. Йому зробили надскладну нейрохірургічну операцію - витягали з мозку металеві уламки. Ще кілька оперативних втручань хірурги провели на руках і ногах. Але попри реальну загрозу для життя школяр на диво швидко відновлюється. Восени хлопця чекає ще кілька операцій, зокрема - пластична.

“Він говорить, він орієнтований, відповідає на запитання, поведінка адекватна , немає рухових порушень у вигляді паралічу, нема судомного синдрому”, - розповів завідувач нейрохірургічним відділенням лікарні Сергій Волощук.

Позашляховик, за кермом якого перебувала п’яна водійка, зніс Андрія просто на тротуарі, за сотню метрів від його дому. Як все сталось зафіксували камерах спостереження. Білий джип не вписався в поворот і вилетів на тротуар. Школяра відкинуло на металеву огороджу. Автівка зупинилася лише протаранивши ще кілька парканів.

Згодом з’ясувалося, що вміст алкоголю у крові водійки у 16 разів перевищував норму. “Драгер показав 3.3 проміле алкоголю в крові, вона була в стані сильного алкогольного спяніння”, - повідомила речниця Нацполіції Вінницької області Анна Олійник.

43-річна водійку суд відпустив з-під варти під заставу у 180 тисяч грн. Свою провину вона визнала, привселюдно попросила у родини пробачення, пообіцявши допомагати, чим зможе.

Тепер їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі вона не може залишати місто і носить електронний браслет. Слідчі ще чекають результатів низки експертиз.

За словами батьків Андрійка Тарасюка, винуватиця ДТП жодного разу не навідала хлопця, лиш її родичі перерахували на лікування 40 тисяч гривень.

Потерпілий зла на неї не тримає, але він вже підготував звернення до всіх водіїв. “Якшо п’яні, то не сідайте за руль, і навіть не купуйте машину, якщо хочете пити”, - попросив хлопець, який дивом вижив у цій страшній аварії.





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