13-річний хлопчик загинув після російського удару (фото)

Росія вдарила по Слов’янську / © Донецька обласна прокуратура

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Російські війська 30 серпня атакували Слов’янську міську громаду Донецької області авіабомбами. Внаслідок удару загинули двоє людей, серед них 13-річна дитина. Ще один цивільний отримав поранення.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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За інформацією джерела, окупаційні війська завдали удару по селищу Билбасівка, що входить до Слов’янської міської громади. Для атаки росіяни застосували ФАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції (УМПК).

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Донецька область / © Донецька прокуратура

Бомби влучили по території приватної житлової забудови.

«Несумісні з життям тілесні ушкодження отримали двоє людей, у тому числі 13-річний хлопчик», — повідомили в прокуратурі.

Ще один цивільний, 25-річний чоловік, постраждав унаслідок атаки. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та осколковим пораненням стегна.

У Билбасівці зруйновані та пошкоджені будинки

Російський удар завдав значної шкоди житловій забудові селища.

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За попередніми даними, три приватні будинки зруйновані вщент, ще 17 осель зазнали пошкоджень.

Правоохоронці документують наслідки атаки та збирають докази чергового удару по цивільному населенню.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Провадження відкрили за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, армія РФ шукає шлях для наступу на Слов’янськ і Краматорськ. Саме Лиманський напрямок залишається одним із ключових для загарбників.

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