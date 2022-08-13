13 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

13 серпня 2022 року – субота. 171-й день війни Росії проти України. 225-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

13 серпня - Всесвітній день шульги (Міжнародний день шульг). Шульга - людина, яка використовує ліву руку замість правої руки. Саме такі люди стали ініціаторами свята, щоб привернути увагу до своєї особливості. Також цей день потрібен, щоб спонукати виробників товарів виготовляти варіанти продукції, які будуть комфортними для використання шульгами.

13 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

13 серпня - день пам'яті Євдокима Каппадокіянина / Фото: pixabay.com

13 серпня в церковному календарі – день пам'яті Євдокима Каппадокіянина. Жив в IX столітті у Малій Азії. Народився в знатній сім'ї християн Євдокії та Василія. З дитинства відрізнявся лагідним, спокійним характером. Дав обітницю не вступати у шлюб, а тому не спілкувався з жінками, крім своєї матері. Завдяки своїй чесності отримав від імператора Феофіла можливість правити однією з фем. Помер у віці 33 років.

Пам’ятні дати 13 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 13 серпня:

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3113 рік до н.е. — за індіанським календарем Майя цього дня було створено світ;

29 рік до н. е. — Октавіан проводить перший з трьох тріумфів у Римі на честь перемоги над далматами;

1099 рік — Пасхалія II обирають Папою Римським;

1521 рік — після тримісячної облоги загін іспанських конкістадорів на чолі з Ернаном Кортесом захоплює столицю ацтеків Теночтитлан (зараз місто Мехіко);

1624 рік — король Франції Людовік XIII призначає кардинала Рішельє своїм першим міністром;

1642 рік — Християн Гюйгенс знаходить крижану шапку на південному полюсі Марсу;

1677 рік — розпочинається Перша чигиринська оборона від османсько-татарських військ;

1680 рік — індіанці виганяють іспанців з Санта-Фе (нині - Нью-Мексико);

1704 рік — у ході війни за іспанську спадщину англо-австрійські війська громлять французів і баварців у битві при Бленгеймі (нині - Баварія);

1868 рік — землетрус в Еквадорі та Перу забирає життя понад 25000 осіб;

1876 рік — відкриття в Байройті театру для виконання творів Ріхарда Вагнера;

1898 рік — американський флот захоплює Манілу (нині - Філіппіни);

1899 рік — американському винахіднику Вільяму Греему видають патент на телефон-автомат;

1905 рік — у Норвегії відбувається референдум про розірвання унії зі Швецією;

1907 рік — у Нью-Йорку з'являються перші таксі;

1912 рік — французький лікар Г. Одін оголошує про відкриття вірусу раку;

1913 рік — у Шеффілді виплавляють першу нержавійну сталь;

1916 рік — перші британські танки Mark I таємно відправляють на фронт у Французьку республіку;

1917 рік — у Каталонії починається повстання сепаратистів;

1918 рік — уряд Великої Британії визнає чехів як "союзну націю";

1920 рік — у Французькій республіці двома грецькими вояками ранять прем'єр-міністра Королівства Греція Венізелоса;

1923 рік — Мустафу Кемаля Ататюрка обирають першим президентом Туреччини;

1932 рік — у Римі Марконі вперше випробовує короткохвильове радіо;

1940 рік — відбувається перший авіаналіт Люфтваффе на британські військові об'єкти та міста;

1941 рік — у Канаді створюють жіночий армійський корпус;

1942 рік — відбувається прем'єра в Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Волта Діснея "Бембі";

1945 рік — всесвітній сіоніський конгрес ухвалює вимогу до уряду Великої Британії дозволити в'їзд до Палестини мільйона євреїв;

1948 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію, в якій визнавалося право народу Кашміру на самовизначення;

1952 рік — Німеччина й Японія входять до складу Міжнародного валютного фонду;

1960 рік — новостворений уряд Центральноафриканська Республіка проголошує незалежність від Франції;

1961 рік — німецька Демократична Республіка закриває державний кордом між Західним і Східним Берліном;

1964 рік — відбувається остання смертна кара у Великій Британії;

1966 рік — у Тунісі забороняють мініспідниці;

1993 рік — в Таїланді завалюється готель;

2002 рік — на одному з гавайських островів відбувається шлюб знаменитого актора Ніколаса Кейджа і дочки короля рок-н-ролу Елізабет Преслі;

2004 рк — створюють перший подкаст;

2014 рік — оволодіння українськими силами АТО н. п. Хрящевате і завершення оперативного оточення окупованого Луганська для його подальшого звільнення.

13 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 13 серпня називають Євдокимів день або Євдокимів запуст. Остання назва пов'язана з тим, що наступного дня починається Успенський піст. Тобто це останній день, коли дозволено вживати м'ясо. 13 серпня вважається вдалою датою для городніх та польових робіт.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 серпня

Які сьогодні іменини: Арсеній, Антоній, Володимир, Василь, Георгій, Веніамін, Максим, Іван, Микола, Стефан, Сергій, Анна.

13 серпня народилися:

1773 рік — український мореплавець, географ, океанограф Юрій Лисянський;

1964 рік — український письменник Степан Процюк;

1979 рік — українська співачка, Заслужена артистка України Катерина Бужинська;

1984 рік — українська тенісистка Олена Бондаренко.

Погода на 13 серпня

13 серпня в Києві хмарно, весь день йтиме дрібний дощ, який закінчиться до вечора. У Львові похмура погода, весь день йтиме сильний дощ. У Харкові мінлива хмарність, без опадів. В Одесі хмарно до вечора, без опадів.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +20 вночі. У Львові +20 вдень та +16 вночі. У Харкові +34 вдень та +23 вночі. В Одесі +28 вдень та +20 вночі.