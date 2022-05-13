13 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

13 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

13 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

13 травня 2022 року – п’ятниця. 79-й день війни Росії проти України. 133-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

13 транвя - Всесвітній день кульбаби. Дату обрали не дарма, адже саме в середині травня в більшості країн світу з помірним кліматом починають квітнути кульбаби.

А ще 13 травня - Всесвітній день техніки для майбутнього. Головна мета цієї події - привернути увагу людства до важливості технологічного розвитку та підвищити поінформованість про технології майбутнього і їх використання.

Також 13 травня - Міжнародний день хумусу (International Hummus Day). Подію створив 2012 року Бен Ленг. Хумус - особливий соус, який виготовляється з турецького гороху (нуту), оливкової олії, пасти тахіні (кунжутної пасти), лимонного соку і різних спецій.

13 травня - День народження застібки-липучки. Саме цього дня 1958 року Жорж де Местраль отримав патент на цей винахід. Він прогулювався лісом та побачив на одязі та на своєму собаці лопухи, які приліпилися і дуже міцно трималися. Тоді він і вигадав застібку, яка використовує липучку.

Також 13 травня - День лепрекона. Особлива фольклорна подія Ірландії. Лепрекон - один з головних персонажей ірландської культури і міфології, який здатний виконувати бажання. Уявляють його як маленького дідка в зеленому одязі та капелюсі, також він має руду борідку.

13 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

13 травня - день пам'яті апостола Якова / Фото: commons.wikimedia.org

13 травня в церковному календарі – день пам'яті апостола Якова. Один з 12 апостолів Ісуса Христа, Яків, був сином Зеведеїв. Саме його покликав Господь Ісус Христос до апостольського богослужіння разом з його братом Іоанном, якого ще називають Богословом. Саме їм, а також ще апостолу Петру, відкривав Син Божий більшість своїх таємниць.

Пам’ятні дати 13 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 13 травня:

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1501 рік — Амеріго Веспуччі відправляється в подорож на Захід, у ході якої зрозумів, що Колумб відкрив новий континент;

1830 рік — Еквадор виходить зі складу Великої Колумбії та ошолошує свою незалежність, ставши республікою;

1865 рік — в Одесі відкрили третій в Україні університет (нині це національний університет імені Мечникова);

1918 рік — в США надрукували поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю;

1927 рік — заснування київського футбольного клубу "Динамо";

1989 рік — близько 2000 студентів оголошують голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вони вимагали проведення у Китаї демократичних реформ;

1991 рік — в Києві проходить I Конгрес поляків, які мешкають в Україні;

1992 рік — американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (новий світовий рекорд), також вперше в космос вийшли одразу три космонавти.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 травня

Які сьогодні іменини: Василь, Максим, Яків, Микита, Климент, Єфрем, Гнат.

13 травня народилися:

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1849 рік — український письменник, прозаїк та драматург Панас Мирний;

1937 рік — американський письменник-фантаст польського походження Роджер Желязни;

1963 рік — український журналіст і громадський діяч Олександр Кривенко;

1972 рік — український актор Назар Стригун;

1975 рік — український хокеїст Олександр Матвійчук;

1979 рік — український футболіст В'ячеслав Шевчук;

1986 рік — англійський актор, модель та музикант Роберт Паттінсон.

Погода на 13 травня

13 травня в Києві ранок похмурой, однак потім розпогодиться, без опадів. У Львові сонце буде з'являтися з-за хмар дуже рідко, без опадів. У Харкові хмарна погода весь день, вночі можливий дощ, але вдень без опадів. В Одесі небо затягнеться хмарами в середині дня, без опадів.

Температура повітря в Києві +22 вдень та +15 вночі. У Львові +21 вдень та +13 вночі. У Харкові +22 вдень та +14 вночі. В Одесі +23 вдень та +16 вночі.