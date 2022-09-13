13 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

13 вересня 2022 року – вівторок. 202-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 109 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

13 вересня - День комп'ютерника і програміста. Хоч це і неофіційне професійне свято, але воно дуже популярне серед працівників цих професій. Цього дня ми маємо змогу вшанувати комп'ютерників і програмістів, які роблять наше життя цікавішим та легшим завдяки новим технологічним розробкам.

Також 13 вересня - День перукаря. Саме ці фахівці роблять наше волосся красивим і здоровим. Термін "перукар" прийшов до нас з німецької мови, він означає "людина, яка працює з перуками".

А ще 13 вересня - День позитивного мислення (Positive Thinking Day). Свято було запроваджене американським підприємцем 2003 року.

13 вересня - Міжнародний день шоколаду (World Chocolate Day). Свято з'явилося 1995 року у Франції і досить швидко стало популярним далеко за її межами. Особливо воно популярне у Швейцарії, Німеччині та інших країнах ЄС.

Яке сьогодні, 13 вересня, церковне свято

13 вересня - Покладення пояса Пресвятої Богородиці / Фото: commons.wikimedia.org

13 вересня в церковному календарі – Покладення пояса Пресвятої Богородиці. Свято було встановлене у XII столітті. Згідно з церковними писаннями, після Успіння (смерті) душа і тіло Діви Марії були взяті на небо, а тому віряни вшановують її ризу (пояс). За переказами, Богородиця сама сплела цей пояс з шерсті верблюда, а потім відправила апостолу Томі перед своїм вознесінням.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 вересня

Які сьогодні іменини: Геннадій.

Талісманом людини, народженої 13 вересня є онікс. Цей мінерал відрізняється багатою історією та цікавим забарвленням. З давніх давень онікс використовували в традиційній медицині. Його перетирали в порошок, який очищав ротову порожнину.

В цей день народилися:

1931 рік — український письменник Борис Харчук;

1961 рік — українська художниця Оксана Іванкевич.

Що не можна робити в цей день

Не варто укладати угоди.

Краще не брати сьогодні гроші в борг, тому що не зможете віддати.

Не пийте алкогольні напої.

Не збирайте калину та горобину, тому що не будете мати щастя.

Народні прикмети і традиції на 13 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: журавлі летять клином - чекайте на потепління;

мурахи збудували високі мурашники - зима буде суворою;

чим нижче летять у вирій журавлі, тим теплішою буде зима;

зростаючий місяць на гарний врожай ягід.

В народі 13 вересня називали Журавлине віче. Серед наших предків існувало повір'я, що цього дня журавлі збираються на болотах і вирішують, коли летіти на зимівлю.

Погода на сьогодні, 13 вересня

Сьогодні, 13 вересня, в Києві хмарно, вночі та вранці дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Львові похмура погода, вночі дощ, який закінчиться до ранку, вдень він розпочнеться знову і йтиме до вечора. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, в другу половину дня йтиме дощ.

Температура повітря в Києві +13 вдень та +11 вночі. У Львові +15 вдень та +10 вночі. У Харкові +14 вдень та +10 вночі. В Одесі +17 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 13 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 вересня: