13 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

13 вересня 2022 року – вівторок. 202-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 109 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
13 вересня - День комп'ютерника і програміста. Хоч це і неофіційне професійне свято, але воно дуже популярне серед працівників цих професій. Цього дня ми маємо змогу вшанувати комп'ютерників і програмістів, які роблять наше життя цікавішим та легшим завдяки новим технологічним розробкам.
Також 13 вересня - День перукаря. Саме ці фахівці роблять наше волосся красивим і здоровим. Термін "перукар" прийшов до нас з німецької мови, він означає "людина, яка працює з перуками".
А ще 13 вересня - День позитивного мислення (Positive Thinking Day). Свято було запроваджене американським підприємцем 2003 року.
13 вересня - Міжнародний день шоколаду (World Chocolate Day). Свято з'явилося 1995 року у Франції і досить швидко стало популярним далеко за її межами. Особливо воно популярне у Швейцарії, Німеччині та інших країнах ЄС.
Яке сьогодні, 13 вересня, церковне свято
13 вересня в церковному календарі – Покладення пояса Пресвятої Богородиці. Свято було встановлене у XII столітті. Згідно з церковними писаннями, після Успіння (смерті) душа і тіло Діви Марії були взяті на небо, а тому віряни вшановують її ризу (пояс). За переказами, Богородиця сама сплела цей пояс з шерсті верблюда, а потім відправила апостолу Томі перед своїм вознесінням.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 вересня
Які сьогодні іменини: Геннадій.
Талісманом людини, народженої 13 вересня є онікс. Цей мінерал відрізняється багатою історією та цікавим забарвленням. З давніх давень онікс використовували в традиційній медицині. Його перетирали в порошок, який очищав ротову порожнину.
В цей день народилися:
- 1931 рік — український письменник Борис Харчук;
- 1961 рік — українська художниця Оксана Іванкевич.
Що не можна робити в цей день
- Не варто укладати угоди.
- Краще не брати сьогодні гроші в борг, тому що не зможете віддати.
- Не пийте алкогольні напої.
- Не збирайте калину та горобину, тому що не будете мати щастя.
Народні прикмети і традиції на 13 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: журавлі летять клином - чекайте на потепління;
- мурахи збудували високі мурашники - зима буде суворою;
- чим нижче летять у вирій журавлі, тим теплішою буде зима;
- зростаючий місяць на гарний врожай ягід.
В народі 13 вересня називали Журавлине віче. Серед наших предків існувало повір'я, що цього дня журавлі збираються на болотах і вирішують, коли летіти на зимівлю.
Погода на сьогодні, 13 вересня
Сьогодні, 13 вересня, в Києві хмарно, вночі та вранці дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Львові похмура погода, вночі дощ, який закінчиться до ранку, вдень він розпочнеться знову і йтиме до вечора. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно, в другу половину дня йтиме дощ.
Температура повітря в Києві +13 вдень та +11 вночі. У Львові +15 вдень та +10 вночі. У Харкові +14 вдень та +10 вночі. В Одесі +17 вдень та +13 вночі.
Пам’ятні дати 13 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 13 вересня:
- 1333 рік — перша згадка про Кафедральний собор Кенігсберга;
- 1776 рік — засновують місто Дніпро;
- 1788 рік — Нью-Йорк стає столицею США;
- 1848 рік — у Львівському університеті створюють кафедру української мови;
- 1902 рік — У Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого використали відбитки його пальців з місця злочину;
- 1960 рік — у США відбувається перший симпозіум біоніків;
- 1960 рік — президент США Дуайт Ейзенхауер підписує указ про встановлення пам'ятника Тарасові Шевченку у Вашингтоні;
- 1962 рік — Елвіс Преслі з піснею "She's Not You" вдванадцяте очолює хіт-парад Великої Британії;
- 1965 рік — В США виходить сингл "Бітлз" - "Yesterday";
- 1968 рік — Албанія виходить з Організації Варшавського договору;
- 1982 рік — в аеропорті Малаги (Іспанія) зазнає катастрофи літак DC-10 рейсу 995 для авіакомпанії Spantax;
- 1989 рік — в Україні виявляють перших хворих на СНІД: ними виявилися дві молоді мешканки Києва;
- 1993 рік — підписують угоду між Ясіром Арафатом і Іцхаком Рабином про визнання Палестинської автономії.