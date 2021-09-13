13 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

13 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У Румунії сьогодні святкують день збирання винограда.

Який сьогодні день

У понеділок, 13 вересня, в світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв фашизму. В Україні цього дня - День пам'яті жертв примусового виселення українців у 1944-1951 роках з Лемківщини, Надсяння і Холмщини.

Пам'ятні дати 13 вересня

1776 — засноване місто Дніпро.

1788 — Нью-Йорк проголошений столицею США.

1848 — у Львівському університеті створена кафедра української мови.

1902 — У Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину.

1960 — президент США Дуайт Ейзенхауер підписав указ про встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні.

1965 — В США вийшов сингл "Бітлз" "Yesterday".

Associated Press

Церковне свято сьогодні 13 вересня

13 вересня православна церква вшановує пам'ять священомученика Кіпріана Карфагенського, який жив у III столітті. Священомученик Кіпріан був єпископом Карфагена і прославився як майстерний богослов; велика частина його творів була присвячена осмисленню питань відступництва. Також Кипріян вважається творцем канонічного вчення про єдність церкви.

Під час гоніння імператора Валеріана I Кипріян був викликаний до проконсула Аспазія Патерно, допитаний і доправлений на заслання (30 серпня 257 р). Наступного року гоніння посилилися, Кипріян знову постав перед судом і був страчений. Був зачислений до числа батьків Єдиної Церкви.

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Що не можна робити цього дня​​​

Не можна позичати гроші

Не можна вирушати в подорож

Не варто укладати угод і робити великі покупки

Прикмети на 13 вересня

У старовину казали, що на Купріяна журавлі збираються на болоті і тримають раду: як летіти на південь, коли вирушати, який шлях обрати. Звідси і друга назва свята - Журавлине віче.

Pexels

Цього дня було заведено починати збирання журавлини. На Купріяна першим за ягодами відправляли людину, яка народилася цього дня; говорили, що він знає дорогу до журавлинника - місця, де народиться найбільша журавлина. З ягід готували різноманітні ласощі, зокрема журавлину в цукрі або пиріжки з журавлиною. Варили також компоти і киселі, смачне варення.

Крім того, на Купріяна зазвичай виходили в поле прибирати коренеплоди - смикати ріпу, моркву і буряк, копати картоплю.

Якщо журавлі пізніше відлітають у вирій, то зима прийде пізніше.

Якщо сіють озимину у негоду, то у хлібі буде багато сміття.

Багато підпеньок (вид грибів. — Ред.) восени — варто очікувати сувору зиму.

У дійниці корів осідають краплі молока — буде швидкий дощ.

Іменини 13 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 13 вересня, святкують: Володимир, Геннадій, Дмитро, Мирон, Михайло, Олександр.

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