13 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У Румунії сьогодні святкують день збирання винограда.
Який сьогодні день
У понеділок, 13 вересня, в світі відзначають Міжнародний день пам’яті жертв фашизму. В Україні цього дня - День пам'яті жертв примусового виселення українців у 1944-1951 роках з Лемківщини, Надсяння і Холмщини.
Пам'ятні дати 13 вересня
- 1776 — засноване місто Дніпро.
- 1788 — Нью-Йорк проголошений столицею США.
- 1848 — у Львівському університеті створена кафедра української мови.
- 1902 — У Великій Британії вперше як доказ провини обвинуваченого були використані відбитки його пальців з місця злочину.
- 1960 — президент США Дуайт Ейзенхауер підписав указ про встановлення пам'ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні.
- 1965 — В США вийшов сингл "Бітлз" "Yesterday".
Церковне свято сьогодні 13 вересня
13 вересня православна церква вшановує пам'ять священомученика Кіпріана Карфагенського, який жив у III столітті. Священомученик Кіпріан був єпископом Карфагена і прославився як майстерний богослов; велика частина його творів була присвячена осмисленню питань відступництва. Також Кипріян вважається творцем канонічного вчення про єдність церкви.
Під час гоніння імператора Валеріана I Кипріян був викликаний до проконсула Аспазія Патерно, допитаний і доправлений на заслання (30 серпня 257 р). Наступного року гоніння посилилися, Кипріян знову постав перед судом і був страчений. Був зачислений до числа батьків Єдиної Церкви.
Що не можна робити цього дня
- Не можна позичати гроші
- Не можна вирушати в подорож
- Не варто укладати угод і робити великі покупки
Прикмети на 13 вересня
У старовину казали, що на Купріяна журавлі збираються на болоті і тримають раду: як летіти на південь, коли вирушати, який шлях обрати. Звідси і друга назва свята - Журавлине віче.
Цього дня було заведено починати збирання журавлини. На Купріяна першим за ягодами відправляли людину, яка народилася цього дня; говорили, що він знає дорогу до журавлинника - місця, де народиться найбільша журавлина. З ягід готували різноманітні ласощі, зокрема журавлину в цукрі або пиріжки з журавлиною. Варили також компоти і киселі, смачне варення.
Крім того, на Купріяна зазвичай виходили в поле прибирати коренеплоди - смикати ріпу, моркву і буряк, копати картоплю.
- Якщо журавлі пізніше відлітають у вирій, то зима прийде пізніше.
- Якщо сіють озимину у негоду, то у хлібі буде багато сміття.
- Багато підпеньок (вид грибів. — Ред.) восени — варто очікувати сувору зиму.
- У дійниці корів осідають краплі молока — буде швидкий дощ.
Іменини 13 вересня
День ангела (іменини) сьогодні, 13 вересня, святкують: Володимир, Геннадій, Дмитро, Мирон, Михайло, Олександр.
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