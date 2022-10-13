13 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

13 жовтня 2022 року – четвер. 233-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 79 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

13 жовтня - Міжнародний день невдах (International Day for Failure). Цього дня люди думають про свої невдачі та діляться ними з іншими. Свято запровадили за ініціативою фінляндського університету в Аалто 2010 року.

Також 13 жовтня - Всесвітній день боротьби з тромбозом (World Thrombosis Day). Тромбозом називають патологічне згортання крові в судинах. Вони заважають нормальному протіканню крові, що може призвести до важких наслідків - болю та навіть смерті.

А ще 13 жовтня - Міжнародний день костюма (International Suit Up Day). Вперше свято відсвяткували у американському серіалі "Як я зустрів вашу маму", який виходив на телеканалі CBS. Один з головних персонажів, Барні Стінсон, обожнював гарно та елегантно вдягатися. А його крилатою фразою була: "Привдягнися!" (Suit Up!). Свято запозичили прихильники серіалу та оголосили 13 жовтня важливою для себе датою.

13 жовтня - День без бюстгальтера. Ідея створити таке свято з'явилася ще в 1960-1970-х роках, але святкувати його почали 2010 року. Жінки-активістки вважали, що цей предмет жіночого гардеробу пригнічує гідність жінки та є символом поневолення.

Також 13 жовтня - Міжнародний день зменшення небезпеки лих. Був створений Генеральною асамблеєю ООН 1989 року. Головна його мета - показати людству, що потрібно робити, щоб зменшити небезпеку від природнього лиха.

А ще 13 жовтня - Всесвітній день зору (World Sight Day). Започаткували цей важливий захід 1999 року за ініціативи ВООЗ. Подію присвятили боротьбі з офтальмологічними проблемами та захворюваннями.

Яке сьогодні, 13 жовтня, церковне свято

13 жовтня - день пам'яті священномученика Григорія, просвітителя Вірменії / Фото: commons.wikimedia.org

13 жовтня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Григорія, просвітителя Вірменії. Батько Григорія поплатився своїм життям за те, що вбив вірменського царя Хосрова. Все сімейство його було винищене, окрім молодшого сина - Григорія. Його виховала годувальниця, яка була християнкою. Вона винесла дитину до Кесарії Каппадокійської. Коли Григорій виріс, то вступив в шлюб, але потім розлучився з дружиною. Тоді він пішов в монастир і став служити синові царя Хосрова, щоб загладити вину батька.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 жовтня

Які сьогодні іменини: В'ячеслав, Василь, Леонід, Григорій, Михайло, Матвій, Олександр, Петро, Олексій, Семен, Олександра.

Талісманом людини, народженої 13 жовтня є хризоберил. Дорогоцінний камінь, який зачаровує своєю красою. Свою назву отримав завдяки золотому забарвленню (з грецької Chrysos означає золотий). В східній медицині за допомогою хризоберилу лікували підвищену збудливість. А в Київській Русі його використовували від алкоголізму.

В цей день народилися:

1822 рік — український ботанік, протозоолог й бактеріолог Лев Ценковський;

1923 рік — український історик Михайло Сікорський;

1971 рік — український футболіст Михайло Старостяк.

Що не можна робити в цей день

Не варто запрошувати в дім малознайомих людей та ходити до них в гості.

Заборонено лінуватися, тому що можна прогнівати святого Григорія.

Не приймайте подарунків від посторонніх.

Народні прикмети і традиції на 13 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: снігопад - зима буде пізньою;

на вікнах іній - чекайте на суху осінь;

журавлі вже відлетіли - зима прийде рано і буде холодною.

В народі 13 жовтня називали Григор'єв день. Вірили, що сьогодні виходять лісовики і лякають тих, хто зайшов в ліс. Вони виють так голосно, що можуть перекрикувати навіть вітер.

Погода на сьогодні, 13 жовтня

Сьогодні, 13 жовтня, в Києві хмарно, лише ввечері проясниться, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +6 вночі. У Львові +15 вдень та +4 вночі. У Харкові +11 вдень та +6 вночі. В Одесі +16 вдень та +11 вночі.

Пам’ятні дати 13 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 13 жовтня: