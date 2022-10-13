13 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

13 жовтня 2022 року – четвер. 233-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 79 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
13 жовтня - Міжнародний день невдах (International Day for Failure). Цього дня люди думають про свої невдачі та діляться ними з іншими. Свято запровадили за ініціативою фінляндського університету в Аалто 2010 року.
Також 13 жовтня - Всесвітній день боротьби з тромбозом (World Thrombosis Day). Тромбозом називають патологічне згортання крові в судинах. Вони заважають нормальному протіканню крові, що може призвести до важких наслідків - болю та навіть смерті.
А ще 13 жовтня - Міжнародний день костюма (International Suit Up Day). Вперше свято відсвяткували у американському серіалі "Як я зустрів вашу маму", який виходив на телеканалі CBS. Один з головних персонажів, Барні Стінсон, обожнював гарно та елегантно вдягатися. А його крилатою фразою була: "Привдягнися!" (Suit Up!). Свято запозичили прихильники серіалу та оголосили 13 жовтня важливою для себе датою.
13 жовтня - День без бюстгальтера. Ідея створити таке свято з'явилася ще в 1960-1970-х роках, але святкувати його почали 2010 року. Жінки-активістки вважали, що цей предмет жіночого гардеробу пригнічує гідність жінки та є символом поневолення.
Також 13 жовтня - Міжнародний день зменшення небезпеки лих. Був створений Генеральною асамблеєю ООН 1989 року. Головна його мета - показати людству, що потрібно робити, щоб зменшити небезпеку від природнього лиха.
А ще 13 жовтня - Всесвітній день зору (World Sight Day). Започаткували цей важливий захід 1999 року за ініціативи ВООЗ. Подію присвятили боротьбі з офтальмологічними проблемами та захворюваннями.
Яке сьогодні, 13 жовтня, церковне свято
13 жовтня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Григорія, просвітителя Вірменії. Батько Григорія поплатився своїм життям за те, що вбив вірменського царя Хосрова. Все сімейство його було винищене, окрім молодшого сина - Григорія. Його виховала годувальниця, яка була християнкою. Вона винесла дитину до Кесарії Каппадокійської. Коли Григорій виріс, то вступив в шлюб, але потім розлучився з дружиною. Тоді він пішов в монастир і став служити синові царя Хосрова, щоб загладити вину батька.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 13 жовтня
Які сьогодні іменини: В'ячеслав, Василь, Леонід, Григорій, Михайло, Матвій, Олександр, Петро, Олексій, Семен, Олександра.
Талісманом людини, народженої 13 жовтня є хризоберил. Дорогоцінний камінь, який зачаровує своєю красою. Свою назву отримав завдяки золотому забарвленню (з грецької Chrysos означає золотий). В східній медицині за допомогою хризоберилу лікували підвищену збудливість. А в Київській Русі його використовували від алкоголізму.
В цей день народилися:
- 1822 рік — український ботанік, протозоолог й бактеріолог Лев Ценковський;
- 1923 рік — український історик Михайло Сікорський;
- 1971 рік — український футболіст Михайло Старостяк.
Що не можна робити в цей день
- Не варто запрошувати в дім малознайомих людей та ходити до них в гості.
- Заборонено лінуватися, тому що можна прогнівати святого Григорія.
- Не приймайте подарунків від посторонніх.
Народні прикмети і традиції на 13 жовтня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: снігопад - зима буде пізньою;
- на вікнах іній - чекайте на суху осінь;
- журавлі вже відлетіли - зима прийде рано і буде холодною.
В народі 13 жовтня називали Григор'єв день. Вірили, що сьогодні виходять лісовики і лякають тих, хто зайшов в ліс. Вони виють так голосно, що можуть перекрикувати навіть вітер.
Погода на сьогодні, 13 жовтня
Сьогодні, 13 жовтня, в Києві хмарно, лише ввечері проясниться, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не передбачається.
Температура повітря в Києві +14 вдень та +6 вночі. У Львові +15 вдень та +4 вночі. У Харкові +11 вдень та +6 вночі. В Одесі +16 вдень та +11 вночі.
Пам’ятні дати 13 жовтня
Календар важливих подій в Україні та світі за 13 жовтня:
- 1307 рік — за наказом короля Філіпа IV Красивого одночасно арештували всіх французьких тамплієрів;
- 1582 рік — в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінили на григоріанський (новий стиль);
- 1675 рік — нідерландський фізик Християн Гюйгенс отримує патент на кишеньковий годинник;
- 1792 рік — у Вашингтоні розпочали будівництво Білого дому;
- 1860 рік — у США зробили першу фотографію з повітряної кулі;
- 1871 рік — у Києві відкривається Колегія Павла Ґалаґана;
- 1875 рік — відкривають Чернівецький університет;
- 1884 рік — Гринвіч затверджено як місце проходження нульового меридіана;
- 1894 рік — у Пенсільванії засновують Український народний союз;
- 1927 рік — за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;
- 1943 рік — Королівство Італія оголошує війну Третьому Рейху;
- 1987 рік — у Перській затоці американський флот вперше у світі використовує дельфінів у військових цілях;
- 1992 рік — на посаді прем'єр-міністра України затверджено Леоніда Кучму;
- 1996 рік — у Криму створюють Південноукраїнський економічний союз;
- 1998 рік — НАТО пред'являє Союзній республіці Югославія ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.