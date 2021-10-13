13 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

13 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

У давнину вважалося, якщо ж до цього дня всі журавлі полетіли на південь, значить, зима буде ранньою і холодною.

Який сьогодні день

У середу, 13 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день зменшення небезпеки лих. В Азербайджані цього дня святкують День працівників Азербайджанської залізничної дороги.

Пам'ятні дати 13 жовтня

1307 — за наказом короля Філіпа IV Красивого були одночасно арештовані всі французькі тамплієри. Від цієї дати походить забобон про п'ятницю, 13.

1582 — в Італії та інших католицьких країнах юліанський календар (старий стиль) замінено на григоріанський (новий стиль).

1675 — нідерландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.

1792 — у Вашингтоні розпочалося будівництво Білого дому.

1860 — у США зроблена перша фотографія з повітряної кулі.

1875 — відкрито Чернівецький університет.

1884 — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.

1894 — у Пенсильванії засновано Український народний союз.

1992 — на посаді прем'єр-міністра України затверджений Леонід Кучма.

Weekly.ua

Церковне свято сьогодні 13 жовтня

13 жовтня православна церква вшановує пам'ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського. За переказами, в кінці 10 століття константинопольський патріарх Микола II відправив Михайла, який був родом з Сирії, до Корсуні, щоб хрестити князя Володимира. Пізніше святитель вирушив до Києва, де звертав місцевих жителів до християнської віри. Мощі святого Михайла зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

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Що не можна робити цього дня​​​

За народними віруваннями у цей день напередодні Покрови у лісах ходять лісовики. Вони виривають з корінням кущі, ламають дерева, лякають тварин і людей. Тож не радять сьогодні блукати лісами.

Також сьогодні не варто багато перебувати на вулиці, якщо погана погода. Це загрожує не лише захворюваннями, але й зайвими матеріальними витратами.

Прикмети на 13 жовтня

На Русі був поширений цікавий звичай: в день Михайла молоді баби спалювали свої солом'яні ліжки - хто в печах, хто в клунях. Цьому дійству надавали містичне значення: нібито такий обряд зберігає від недоброго ока. Але є і раціональне пояснення: за літо солом'яні ліжаки сильно зносилися, забруднилися, в них могли завестися шкідливі комахи, тому пора було поміняти їх на нові, для цього соломи восени було достатньо.

На Михайла було також заведено купати дітей на порозі. Вважалося, що це захистить їх від хвороб взимку.

Дивились цього дня на прикмети: якщо перший сніг випаде на Михайла, значить, зима настане ще не скоро. Якщо ж до цього часу всі журавлі полетіли на південь, значить, зима буде ранньою і холодною.

Credits

Іменини 13 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 13 жовтня, святкують: Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Семен.

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