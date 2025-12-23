130 днів у пеклі: як двоє бійців тримали позицію під Костянтинівкою і повернулися з полоненим

Денис і Дмитро, які перебували на позиції 130 днів. Фото Ірина Рибакова / Х

Двоє піхотинців 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» тримали оборону на позиції біля Костянтинівки безперервно протягом 130 днів.

Про це пише пресслужба бригади.

Піхотинці Денис «Барс» і Дмитро «К2» повернулися з позиції живими і ще й захопили в полон окупанта.

Хлопці зізнаються, що найскладнішим виявився перший стрілецький контакт з ворогом: «Оце найстрашніше було. А далі вже як по накатаній. Добре, коли стріляєш ти, а не в тебе».

Загалом на рахунку хлопців семеро ліквідованих окупантів. З мертвих російських солдатів «Барс» і «К2» забрали радіостанції, і ще два місяці слухали по них всю інформацію про пересування ворога й передавали дані на КСП (контрольно-спостережний пункт) батальйону.

З рідними бійці увесь цей довгий час спілкувалися аудіоповімленнями. Їхні голоси в рації записували на диктофон, а потім побратими на КСП відправляли ці аудіо рідним.

Також бійці похвалилися трофейним автоматом — АК-12. Особистий автомат Дениса засипало на позиції під час атаки ворожого FPV. Тому йому довелося використовувати для бою зброю ворога.

Бійців вивезли з позиції квардрациклом із причепом. Разом з ними забрали і 23-річного російського полоненого Даніла Сичова з Волгограда. Під час бою він здався у полон бійцям із сусідньої позиції, але вивезти не було можливості. Тож, він перебував разом із українськими воїнами на позиціях більше двох місяців.

