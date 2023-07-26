136 вибухів: ворог обстріляв громади на Сумщині з мінометів, гранатометів та артилерії

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 25 липня 2023.
Протягом дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 136 вибухів.
Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.
- Обстріляно 17 населених пунктів у десяти територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Глухівській.
- Хотінська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).
- Білопільська громада: ствольна артилерія (2 вибухи).
- Новослобідська громада: мінометний обстріл (23 вибухи). Пошкоджено домогосподарство та ЛЕП.
- Краснопільська громада: мінометний обстріл (9 вибухів), гранатомет (6 вибухів), САУ (5 вибухів), ствольна артилерія (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: ствольна артилерія (12 вибухів).
- Великописарівська громада: артобстріл ( 11 вибухів), гранатомет (5 вибухів), мінометний обстріл (33 вибухи).
- Юнаківська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).
- Есманська громада: САУ (3 вибухи), міномет (1 вибух).
- Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
- Глухівська громада: міномет (7 вибухів).
Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.