136 вибухів: ворог обстріляв громади на Сумщині з мінометів, гранатометів та артилерії

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 25 липня 2023.

Протягом дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 136 вибухів.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах.

Обстріляно 17 населених пунктів у десяти територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Глухівській.

Хотінська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).

Білопільська громада: ствольна артилерія (2 вибухи).

Новослобідська громада: мінометний обстріл (23 вибухи). Пошкоджено домогосподарство та ЛЕП.

Краснопільська громада: мінометний обстріл (9 вибухів), гранатомет (6 вибухів), САУ (5 вибухів), ствольна артилерія (4 вибухи).

Середино-Будська громада: ствольна артилерія (12 вибухів).

Великописарівська громада: артобстріл ( 11 вибухів), гранатомет (5 вибухів), мінометний обстріл (33 вибухи).

Юнаківська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).

Есманська громада: САУ (3 вибухи), міномет (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).

Глухівська громада: міномет (7 вибухів).

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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