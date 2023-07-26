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136 вибухів: ворог обстріляв громади на Сумщині з мінометів, гранатометів та артилерії

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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136 вибухів: ворог обстріляв громади на Сумщині з мінометів, гранатометів та артилерії

Ворог й надалі обстрілює Сумщину / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 25 липня 2023.

Протягом дня ворог здійснив 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 136 вибухів.

Про це інформує Сумська ОВА у соціальних мережах. 

  • Обстріляно 17 населених пунктів у десяти територіальних громадах області: Білопільській, Краснопільській, Хотінській, Великописарівській, Новослобідській, Середно-Будській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Глухівській.
  • Хотінська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Білопільська громада: ствольна артилерія (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: мінометний обстріл (23 вибухи). Пошкоджено домогосподарство та ЛЕП.
  • Краснопільська громада: мінометний обстріл (9 вибухів), гранатомет (6 вибухів), САУ (5 вибухів), ствольна артилерія (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: ствольна артилерія (12 вибухів).
  • Великописарівська громада: артобстріл ( 11 вибухів), гранатомет (5 вибухів), мінометний обстріл (33 вибухи).
  • Юнаківська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Есманська громада: САУ (3 вибухи), міномет (1 вибух).
  • Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Глухівська громада: міномет (7 вибухів).

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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Дата публікації
Перегляди
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