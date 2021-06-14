14 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

14 червня святкують декілька свят. Також, цей день запам'ятався цікавими подіями і днями народження відомих людей.

Що святкують у цей день

Всесвітній день донора крові

58-ма сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я 23 травня 2005 року ухвалила резолюцію про заснування Всесвітнього дня донора крові. У цей день в 1868 році народився Карл Ландштейнер, австрійський лікар, імунолог, який отримав в 1930 році Нобелівську премію за відкриття груп крові людини.

Мета цього дня – відзначити заслуги і подякувати донорам, а також закликати інших ставати донорами і таким чином рятувати життя інших.

Міжнародний день блогера

Міжнародний день блогера святкують щорічно 14 червня. Це неофіційне свято було створене для того, щоб зблизити любителів ведення інтернет-щоденників з різних країн світу.

Ідея проведення цього свята народилася в 2004 році. Рішення про те, що блогерам потрібен свій день ухвалили півсотні любителів ведення інтернет-щоденників з понад 40 країн світу.

Першим блогом вважається сторінка творця Всесвітньої павутини Тіма Бернерса-Лі, де він публікував новини починаючи з 1992 року. А в 1999 році був запущений веб-сервіс Blogger, який став першою у світі безоплатною блог-платформою, на якій можна було вести свій інтернет-щоденник без знань у програмуванні.

Хто сьогодні святкує іменини

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.

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Яке православне (християнське) свято сьогодні

14 червня - Преподобного Агапіта Печерського

Агапіт Пече́рський — чернець Києво-Печерської лаври, відомий як цілитель тяжких захворювань. Жив у другій половині XI століття. Лікував людей за допомогою молитви, зокрема, Володимира Мономаха. Був прозваний "безмездником", оскільки не брав за лікування платні.

Похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Канонізований православною церквою як преподобний.

Прикмети і традиції

Традиції:

Цього дня віряни вшановують пам'ять двох святих: Устина Філософа і Устина Римського. У народі цей день називали Устиновим днем. Жінки в цей день повинні бути поруч зі своїми чоловіками, щоб жити в шлюбі і не розлучатися. Також часто у цей день ходять в ліс за цілющими травами.

Про людину, яка народилася 14 червня, говорили, що її захищає дерево інжир. Народжені цього числа є неймовірно сильними особистостями, незалежними у своїх поглядах, освіченими і талановитими. Відрізняються ті, хто народився 14 червня, щедрістю. Люблять, щоб все в житті відбувалося за планом, придуманим тільки ними, через що часто відчувають розчарування та апатію.

Прикмети:

Бліде сонце – до вечора задощить.

Дощовий і похмурий день – до урожаю льону і конопель.

Якщо небо хмуриться, а квіти жовтцю розкрилися, то дощу не буде.

Лебеді ввечері розкричалися – на дощ.

Що не можна робити сьогодні

Сон проти 14 червня виповниться тоді, коли ви про нього забудете. Тож не згадуйте про побачене.

Цього дня дівчатам не бажано розплітати коси та носити розпущене волосся.

Не варто лінуватися і не можна вживати алкоголь.

Вважалося, що 14 червня не можна працювати на городі, інакше незабаром трапиться пожежа. Тож тому у народі кажуть: "На Устина не городи тину".

14 червня і сторії

1783 — на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі заснував першу в Криму російську військово-морську базу, через рік на бажання Катерини IIназвану Севастополем.

1834 — Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) одержав патент на наждачний папір.

1995 — загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори.

1997 — на аукціоні"Сотбі" в Нью-Йорку примірник книги коміксів"Бетмен" (1939) продали за $68 500.

2014 — біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту.

2017 — у Лондоні зайнявся 27 поверховий будинок —12 людей загинуло, близько 80 людей поранені, інші пропали безвісти

Хто з відомих людей народився в цей день

1807 — Сошенко Іван Максимович — український маляр і педагог; один із найближчих друзів Тараса Шевченка, брав активну участь у його звільненні з кріпацтва

1811 — Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця («Хатина дядька Тома".

1819 — Софрон Витвицький, письменник, етнограф.

1868 — Ландштайнер Карл, британський імунолог, відкривач основних груп крові людини та резус-фактору крові, лауреат Нобелівської премії (1930) у галузі медицини і фізіології.

1891 — Євген Коновалець, полковник Армії УНР, командант корпусу Січових стрільців, командант УВО, голова Проводу Українських Націоналістів.

1922 — Володимир Леник, український громадський діяч, видавець, публіцист, мемуарист, архівіст.

1928 — Ернесто Че Гевара (Ернесто Гевара де ла Серна), аргентинський революціонер.

1946 рік — Дональд Трамп, американський підприємець і політик; 45-й президент США (2016).

1954 рік — Валерій Сушкевич, український політик і громадський діяч.

1956 — Олена Сафонова, радянська акторка ("Зимова вишня", "Таксі-блюз").

1961 — Бой Джордж (Джордж О'Дауд), англійський рок-співак.

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