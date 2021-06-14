14 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

14 червня святкують декілька свят. Також, цей день запам'ятався цікавими подіями і днями народження відомих людей.
Що святкують у цей день
Всесвітній день донора крові
58-ма сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я 23 травня 2005 року ухвалила резолюцію про заснування Всесвітнього дня донора крові. У цей день в 1868 році народився Карл Ландштейнер, австрійський лікар, імунолог, який отримав в 1930 році Нобелівську премію за відкриття груп крові людини.
Мета цього дня – відзначити заслуги і подякувати донорам, а також закликати інших ставати донорами і таким чином рятувати життя інших.
Міжнародний день блогера
Міжнародний день блогера святкують щорічно 14 червня. Це неофіційне свято було створене для того, щоб зблизити любителів ведення інтернет-щоденників з різних країн світу.
Ідея проведення цього свята народилася в 2004 році. Рішення про те, що блогерам потрібен свій день ухвалили півсотні любителів ведення інтернет-щоденників з понад 40 країн світу.
Першим блогом вважається сторінка творця Всесвітньої павутини Тіма Бернерса-Лі, де він публікував новини починаючи з 1992 року. А в 1999 році був запущений веб-сервіс Blogger, який став першою у світі безоплатною блог-платформою, на якій можна було вести свій інтернет-щоденник без знань у програмуванні.
Хто сьогодні святкує іменини
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій.
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Яке православне (християнське) свято сьогодні
14 червня - Преподобного Агапіта Печерського
Агапіт Пече́рський — чернець Києво-Печерської лаври, відомий як цілитель тяжких захворювань. Жив у другій половині XI століття. Лікував людей за допомогою молитви, зокрема, Володимира Мономаха. Був прозваний "безмездником", оскільки не брав за лікування платні.
Похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Канонізований православною церквою як преподобний.
Прикмети і традиції
Традиції:
- Цього дня віряни вшановують пам'ять двох святих: Устина Філософа і Устина Римського. У народі цей день називали Устиновим днем. Жінки в цей день повинні бути поруч зі своїми чоловіками, щоб жити в шлюбі і не розлучатися. Також часто у цей день ходять в ліс за цілющими травами.
- Про людину, яка народилася 14 червня, говорили, що її захищає дерево інжир. Народжені цього числа є неймовірно сильними особистостями, незалежними у своїх поглядах, освіченими і талановитими. Відрізняються ті, хто народився 14 червня, щедрістю. Люблять, щоб все в житті відбувалося за планом, придуманим тільки ними, через що часто відчувають розчарування та апатію.
Прикмети:
- Бліде сонце – до вечора задощить.
- Дощовий і похмурий день – до урожаю льону і конопель.
- Якщо небо хмуриться, а квіти жовтцю розкрилися, то дощу не буде.
- Лебеді ввечері розкричалися – на дощ.
Що не можна робити сьогодні
- Сон проти 14 червня виповниться тоді, коли ви про нього забудете. Тож не згадуйте про побачене.
- Цього дня дівчатам не бажано розплітати коси та носити розпущене волосся.
- Не варто лінуватися і не можна вживати алкоголь.
- Вважалося, що 14 червня не можна працювати на городі, інакше незабаром трапиться пожежа. Тож тому у народі кажуть: "На Устина не городи тину".
14 червня і сторії
- 1783 — на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі заснував першу в Криму російську військово-морську базу, через рік на бажання Катерини IIназвану Севастополем.
- 1834 — Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) одержав патент на наждачний папір.
- 1995 — загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори.
- 1997 — на аукціоні"Сотбі" в Нью-Йорку примірник книги коміксів"Бетмен" (1939) продали за $68 500.
- 2014 — біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту.
- 2017 — у Лондоні зайнявся 27 поверховий будинок —12 людей загинуло, близько 80 людей поранені, інші пропали безвісти
Хто з відомих людей народився в цей день
- 1807 — Сошенко Іван Максимович — український маляр і педагог; один із найближчих друзів Тараса Шевченка, брав активну участь у його звільненні з кріпацтва
- 1811 — Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця («Хатина дядька Тома".
- 1819 — Софрон Витвицький, письменник, етнограф.
- 1868 — Ландштайнер Карл, британський імунолог, відкривач основних груп крові людини та резус-фактору крові, лауреат Нобелівської премії (1930) у галузі медицини і фізіології.
- 1891 — Євген Коновалець, полковник Армії УНР, командант корпусу Січових стрільців, командант УВО, голова Проводу Українських Націоналістів.
- 1922 — Володимир Леник, український громадський діяч, видавець, публіцист, мемуарист, архівіст.
- 1928 — Ернесто Че Гевара (Ернесто Гевара де ла Серна), аргентинський революціонер.
- 1946 рік — Дональд Трамп, американський підприємець і політик; 45-й президент США (2016).
- 1954 рік — Валерій Сушкевич, український політик і громадський діяч.
- 1956 — Олена Сафонова, радянська акторка ("Зимова вишня", "Таксі-блюз").
- 1961 — Бой Джордж (Джордж О'Дауд), англійський рок-співак.