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14 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

14 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

ТСН

14 червня святкують декілька свят. Також, цей день запам'ятався цікавими подіями і днями народження відомих людей.

Що святкують у цей день

Всесвітній день донора крові

58-ма сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я 23 травня 2005 року ухвалила резолюцію про заснування Всесвітнього дня донора крові. У цей день в 1868 році народився Карл Ландштейнер, австрійський лікар, імунолог, який отримав в 1930 році Нобелівську премію за відкриття груп крові людини.

Мета цього дня – відзначити заслуги і подякувати донорам, а також закликати інших ставати донорами і таким чином рятувати життя інших.

Міжнародний день блогера

Міжнародний день блогера святкують щорічно 14 червня. Це неофіційне свято було створене для того, щоб зблизити любителів ведення інтернет-щоденників з різних країн світу.

Ідея проведення цього свята народилася в 2004 році. Рішення про те, що блогерам потрібен свій день ухвалили півсотні любителів ведення інтернет-щоденників з понад 40 країн світу.

Першим блогом вважається сторінка творця Всесвітньої павутини Тіма Бернерса-Лі, де він публікував новини починаючи з 1992 року. А в 1999 році був запущений веб-сервіс Blogger, який став першою у світі безоплатною блог-платформою, на якій можна було вести свій інтернет-щоденник без знань у програмуванні.

Хто сьогодні святкує іменини

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Віра, Василь, Павло, Денис, Валерій. 

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Яке православне (християнське) свято сьогодні

14 червня - Преподобного Агапіта Печерського

Агапіт Пече́рський — чернець Києво-Печерської лаври, відомий як цілитель тяжких захворювань. Жив у другій половині XI століття. Лікував людей за допомогою молитви, зокрема, Володимира Мономаха. Був прозваний "безмездником", оскільки не брав за лікування платні.

Похований у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври. Канонізований православною церквою як преподобний.

Прикмети і традиції

Традиції

  • Цього дня віряни вшановують пам'ять двох святих: Устина Філософа і Устина Римського. У народі цей день називали Устиновим днем. Жінки в цей день повинні бути поруч зі своїми чоловіками, щоб жити в шлюбі і не розлучатися. Також часто у цей день ходять в ліс за цілющими травами.
  • Про людину, яка народилася 14 червня, говорили, що її захищає дерево інжир. Народжені цього числа є неймовірно сильними особистостями, незалежними у своїх поглядах, освіченими і талановитими. Відрізняються ті, хто народився 14 червня, щедрістю. Люблять, щоб все в житті відбувалося за планом, придуманим тільки ними, через що часто відчувають розчарування та апатію.

Прикмети:

  • Бліде сонце – до вечора задощить.
  • Дощовий і похмурий день – до урожаю льону і конопель.
  • Якщо небо хмуриться, а квіти жовтцю розкрилися, то дощу не буде.
  • Лебеді ввечері розкричалися – на дощ.

Що не можна робити сьогодні

  • Сон проти 14 червня виповниться тоді, коли ви про нього забудете. Тож не згадуйте про побачене.
  • Цього дня дівчатам не бажано розплітати коси та носити розпущене волосся.
  • Не варто лінуватися  і не можна вживати алкоголь.
  • Вважалося, що 14 червня не можна працювати на городі, інакше незабаром трапиться пожежа.  Тож тому у народі кажуть: "На Устина не городи тину".

14 червня і сторії

  • 1783 — на березі Ахтіарської бухти адмірал шотландського походження Томас Макензі заснував першу в Криму російську військово-морську базу, через рік на бажання Катерини IIназвану Севастополем.
  • 1834 — Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) одержав патент на наждачний папір.
  • 1995 — загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори.
  • 1997 — на аукціоні"Сотбі" в Нью-Йорку примірник книги коміксів"Бетмен" (1939) продали за $68 500.
  • 2014 — біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту.
  • 2017 — у Лондоні зайнявся 27 поверховий будинок —12 людей загинуло, близько 80 людей поранені, інші пропали безвісти

Хто з відомих людей народився в цей день

  • 1807 — Сошенко Іван Максимович — український маляр і педагог; один із найближчих друзів Тараса Шевченка, брав активну участь у його звільненні з кріпацтва
  • 1811 — Гаррієт Бічер-Стоу, американська письменниця («Хатина дядька Тома".
  • 1819 — Софрон Витвицький, письменник, етнограф.
  • 1868 — Ландштайнер Карл, британський імунолог, відкривач основних груп крові людини та резус-фактору крові, лауреат Нобелівської премії (1930) у галузі медицини і фізіології.
  • 1891 — Євген Коновалець, полковник Армії УНР, командант корпусу Січових стрільців, командант УВО, голова Проводу Українських Націоналістів.
  • 1922 — Володимир Леник, український громадський діяч, видавець, публіцист, мемуарист, архівіст.
  • 1928 — Ернесто Че Гевара (Ернесто Гевара де ла Серна), аргентинський революціонер.
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  • 1946 рік — Дональд Трамп, американський підприємець і політик; 45-й президент США (2016).
  • 1954 рік — Валерій Сушкевич, український політик і громадський діяч.
  • 1956 — Олена Сафонова, радянська акторка ("Зимова вишня", "Таксі-блюз").
  • 1961 — Бой Джордж (Джордж О'Дауд), англійський рок-співак.