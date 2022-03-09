14 день війни: окупанти зазнають втрат і перегруповуються, ЗСУ завдають потужних ударів ворогу

В Офісі президента розповіли про ситуацію в Україні станом на сьогодні, 9 березня.

Російські війська витримали паузу у наступі для перегрупування і накопичення своїх військ, аби намагатися просуватися далі. Але їм це не вдається, ЗСУ дає відсіч і ворог зазнає втрат.

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Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у вівторок, 8 березня, у відеозверненні.

Водночас більша частина окупантів перебуває у безпорадному стані і здається у полон. Ситуацію контролює воєнно-політичне керівництво України і докладає великих зусиль для евакуації мирних мешканців.

"14 доба війни, третій тиждень сьогодні піде війни з російським агресором, і той самий агресор впродовж сьогоднішньої ночі активних дій не проводив. Він використовує паузу для перегрупування, накопичення сил і намагання просуватись по тих напрямках, які визначені як головні: Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв. Але це не вдається. Збройні сили України і інші сили оборони завдають потужних ракетних, артилерійських, авіаційних ударів по противнику, не даючи йому змоги просуватися", - сказав Арестович.

Він зазначив, що ситуацію контролює воєнно-політичне керівництво України і командування Збройних сил та інших сил оборони.

Втрати російських військ і втрати ЗСУ

Арестович додав, що українські захисники наносять втрати противнику.

"Противник втрачає морально-вольові якості, більша частина перебуває у безпорадному стані, здається нашим військам і переносить основне зусилля на інформаційно-психологічний простір", - сказав він.

За словами Арестовича, українські фахівці виявили, що більшість інформації, яку окупанти подають про знищену українську техніку, це насправді знищена техніка російських військ, яку вони знімають або подають у такому ракурсі, ніби це несуть втрати Збройні сили України.

"Звісно, Збройні сили України і оборони несуть втрати. Ми віддаємо шану нашим героям, але ці втрати набагато, набагато менші, ніж у ворога. Я про це кажу, бо багато вже хто запитує", - сказав радник керівника Офісу президента.

Про евакуацію мирних жителів

Також він зазначив, що керівництво України докладає великих зусиль для евакуації мирних мешканців Сум, Чернігова, Харкова, Броварів, Гостомеля, Бучі, Маріуполя.

"Сьогодні вранці частина цих коридорів запрацювала. Звіт буде пізніше від Міністерства з питань тимчасово окупованих територій", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, станом на 9 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб.