14 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

До Нового року залишилося 17 днів.
Який сьогодні день
У вівторок, 14 грудня, в світі відзначають Міжнародний день мавп.
В Україні цього дня відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Пам'ятні дати 14 грудня
- 1901 — в Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу.
- 1911 — людина вперше підкорила Південний полюс. Експедиція норвежця Руаля Амундсена на їздових собаках досягнула точки, де, за розрахунками, повинен був лежати полюс. Через 35 днів тієї ж точки пішки досягнула експедиція Роберта Скотта.
- 1918 — гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР.
- 1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю.
- 1950 — було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
- 1960 — у Парижі було підписано Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).
- 1962 — американська автоматична міжпланетна станція "Марінер-2" стала першим апаратом, який долетів до Венери.
Церковне свято сьогодні 14 грудня
14 грудня правослвна церква вшановує пам'ять святого пророка Наума, який жив у Галілеї у 7 столітті до Різдва Христового. Про його життя не збереглося жодних відомостей, але відомо про книгу пророцтв, що вийшла з-під пера Наума незабаром після падіння Фів 663 року до нашої ери.
Дія книги відбувається в Ніневії - столиці могутнього царя Ассирійського. Наум пророкує грішним жителям міста суворе, але справедливе покарання. І справді, невдовзі після появи книги пророцтв Ніневія впала під ударом ворогів, була повністю зруйнована і припинила своє існування.
Що не можна робити цього дня
- Якщо подаєте милостиню нужденному, йому не можна дивитися в очі.
- Цього дня краще не виходити з дому в темний час доби.
Прикмети і традиції на 14 грудня
У давнину пророка Наума вважали покровителем наук і грамоти. Цього дня було заведено віддавати дітей у вчення парафіяльним дякам.
Існувала ціла церемонія: з ранку все сімейство вирушало до церкви, де служили молебень та просили благословення на навчання. Вважалося, що під час уроків не можна їсти, інакше вивчене заїж, книгу не можна залишати відкритою – все, що вчив, забудеш.
Святому Науму молилися за мудрість, просячи "наставити на розум", "наздоумити".
- Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози
- День видався теплим – зима буде теплою
- Багато снігу – до повені навесні
Іменини 14 грудня
День ангела (іменини) сьогодні, 14 грудня, святкують: Дмитро та Наум.
Читайте також:
- Вихідні і державні свята у грудні: скільки будемо відпочивати
- Церковні свята у грудні 2021: православний календар на місяць
- 2022 рік: високосний чи ні і що не можна робити
- З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі, картинках