14 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

14 грудня: який сьогодні день, прикмети, традиції, День ангела, що не можна робити

До Нового року залишилося 17 днів.

Який сьогодні день

У вівторок, 14 грудня, в світі відзначають Міжнародний день мавп.

14 грудня відзначається Міжнародний день мавп / Associated Press

В Україні цього дня відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Пам'ятні дати 14 грудня

1901 — в Лондоні проведено перший турнір з настільного тенісу.

1911 — людина вперше підкорила Південний полюс. Експедиція норвежця Руаля Амундсена на їздових собаках досягнула точки, де, за розрахунками, повинен був лежати полюс. Через 35 днів тієї ж точки пішки досягнула експедиція Роберта Скотта.

1918 — гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР.

1949 — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю.

1950 — було засноване Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

1960 — у Парижі було підписано Конвенцію про заснування Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

1962 — американська автоматична міжпланетна станція "Марінер-2" стала першим апаратом, який долетів до Венери.

Церковне свято сьогодні 14 грудня

14 грудня правослвна церква вшановує пам'ять святого пророка Наума, який жив у Галілеї у 7 столітті до Різдва Христового. Про його життя не збереглося жодних відомостей, але відомо про книгу пророцтв, що вийшла з-під пера Наума незабаром після падіння Фів 663 року до нашої ери.

Дія книги відбувається в Ніневії - столиці могутнього царя Ассирійського. Наум пророкує грішним жителям міста суворе, але справедливе покарання. І справді, невдовзі після появи книги пророцтв Ніневія впала під ударом ворогів, була повністю зруйнована і припинила своє існування.

святий пророк Наум / https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня

Якщо подаєте милостиню нужденному, йому не можна дивитися в очі.

Цього дня краще не виходити з дому в темний час доби.

Прикмети і традиції на 14 грудня

У давнину пророка Наума вважали покровителем наук і грамоти. Цього дня було заведено віддавати дітей у вчення парафіяльним дякам.

Існувала ціла церемонія: з ранку все сімейство вирушало до церкви, де служили молебень та просили благословення на навчання. Вважалося, що під час уроків не можна їсти, інакше вивчене заїж, книгу не можна залишати відкритою – все, що вчив, забудеш.

Святому Науму молилися за мудрість, просячи "наставити на розум", "наздоумити".

Багато снігу 14 грудня – до повені навесні / Pexels

Північний вітер дме – незабаром настануть сильні морози

День видався теплим – зима буде теплою

Багато снігу – до повені навесні

Іменини 14 грудня

День ангела (іменини) сьогодні, 14 грудня, святкують: Дмитро та Наум.

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