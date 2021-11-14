14 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

14 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Якщо з’їсти курячого м’яса цього дня, то кури будуть добре водитися.

Який сьогодні день

У неділю, 14 листопада, в світі відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, День виноградаря і винороба та Міжнародний день логопеда. У Колумбії цього дня святкують Жіночий день.

Пам'ятні дати 14 листопада

1918 — з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську Академію наук та визначений її офіційний статус.

1920 — Уряд УНР був змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки.

1925 — У Чехословацькій республіці створено Леґію українських націоналістів.

1939 — Верховна Рада УРСР затвердила Закон про так зване "возз'єднання" (анексію) Західної України з УРСР.

1944 — У Києві відкрився Державний музей українського мистецтва.

1944 — До Середньої Азії з Грузинської РСР депортовано понад 100 тисяч турків-месхетинців.

1999 — на посаду Президента України вдруге обрано Л. Д. Кучму, що обіймав цей пост від 19.07.1994 до 23.01.2005.

УНІАН

Церковне свято сьогодні 14 листопада

14 листопада православна церква відзначає пам'ять двох братів, святих безсрібників Косми та Даміана, які жили у другій половині 3 – на початку 4 століть.

Хлопчики рано втратили отця, і їх вихованням займалася мати — свята Феодотія. Подорослішавши, юнаки навчилися лікарської науки, а Господь на подяку за праведний спосіб життя дарував їм здатність зцілювати хворих. Косма та Даміан ніколи не брали плати з людей, тому їх і прозвали безсрібниками.

https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня​​​

Не можна виливати на вулицю воду, що залишилася після купання немовляти – воно страждатиме від безсоння.

Подаючи милостиню цього дня, не дивіться в очі жебракові, інакше буде біда.

Прикмети на 14 листопада

"Кузьминки - осені поминки", - говорили в народі і в черговий раз відзначали зустріч зими. На Кузьму (Косму) та Дем'яна (Даміана) догравали останні весілля – кували щастя молодих. До речі, святих шанували одночасно як охоронців сімейного вогнища та як покровителів усіх ремісників та ремесел — головним чином ковальського мистецтва та жіночого рукоділля. З Кузьминок жінки сідали за прядіння вовни, щоб потім зв'язати з неї зимові речі чи наткати теплих тканин.

Цього дня справляли курячі іменини. Багаті люди доправляли курей у подарунок бідним родичам. Селянки приносили птахів в дар бояриням, а ті у відповідь обдаровували їх стрічками. Таких "чолобитних курей" було заведено утримувати у пошані — годувати вівсом, ячменем і ніколи не вбивати. А яйця, які вони несли, вважали лікувальними.

Pexels

Сніг пішов 14 листопада – навесні повінь буде

Лист на дереві залишається – цього дня наступного року, швидше за все, буде морозна погода.

Якщо мороз слабкий, то зима настане нескоро.

Дорога брудна – прикмета, що морози не трапляться до середини зими.

День теплий – зима не настане до початку грудня і в цілому буде досить теплою.

Якщо з’їсти курячого м’яса цього дня, то кури будуть добре водитися.

Якщо наймолодша людина в родині з’їсть куряче серце, то буде здоровою впродовж усього року.

Іменини 14 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 14 листопада, святкують: Адріан, Давид, Денис, Дмитро, Єлизавета, Іван, Кузьма, Олександр, Петро, Сергій, Уляна, Федір, Яків.

Читайте також:

Добрий ранок: побажання доброго ранку у прозі, своїми словами, в картинках

побажання доброго ранку у прозі, своїми словами, в картинках Вихідні і державні свята в листопаді: скільки будемо відпочивати

Церковні свята у листопаді 2021: православний календар на місяць

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання