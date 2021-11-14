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14 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

14 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Pexels

Якщо з’їсти курячого м’яса цього дня, то кури будуть добре водитися.

Який сьогодні день

У неділю, 14 листопада, в світі відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, День виноградаря і винороба та Міжнародний день логопеда. У Колумбії цього дня святкують Жіночий день.

Пам'ятні дати 14 листопада

  • 1918 — з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського було засновано Українську Академію наук та визначений її офіційний статус.
  • 1920 — Уряд УНР був змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки.
  • 1925 — У Чехословацькій республіці створено Леґію українських націоналістів.
  • 1939 — Верховна Рада УРСР затвердила Закон про так зване "возз'єднання" (анексію) Західної України з УРСР.
  • 1944 — У Києві відкрився Державний музей українського мистецтва.
  • 1944 — До Середньої Азії з Грузинської РСР депортовано понад 100 тисяч турків-месхетинців.
  • 1999 — на посаду Президента України вдруге обрано Л. Д. Кучму, що обіймав цей пост від 19.07.1994 до 23.01.2005.
© УНІАН
УНІАН

Церковне свято сьогодні 14 листопада

14 листопада православна церква відзначає пам'ять двох братів, святих безсрібників Косми та Даміана, які жили у другій половині 3 – на початку 4 століть.

Хлопчики рано втратили отця, і їх вихованням займалася мати — свята Феодотія. Подорослішавши, юнаки навчилися лікарської науки, а Господь на подяку за праведний спосіб життя дарував їм здатність зцілювати хворих. Косма та Даміан ніколи не брали плати з людей, тому їх і прозвали безсрібниками.

© https://azbyka.ru/
https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня​​​

  • Не можна виливати на вулицю воду, що залишилася після купання немовляти – воно страждатиме від безсоння.
  • Подаючи милостиню цього дня, не дивіться в очі жебракові, інакше буде біда.

Прикмети на 14 листопада

"Кузьминки - осені поминки", - говорили в народі і в черговий раз відзначали зустріч зими. На Кузьму (Косму) та Дем'яна (Даміана) догравали останні весілля – кували щастя молодих. До речі, святих шанували одночасно як охоронців сімейного вогнища та як покровителів усіх ремісників та ремесел — головним чином ковальського мистецтва та жіночого рукоділля. З Кузьминок жінки сідали за прядіння вовни, щоб потім зв'язати з неї зимові речі чи наткати теплих тканин.

Цього дня справляли курячі іменини. Багаті люди доправляли курей у подарунок бідним родичам. Селянки приносили птахів в дар бояриням, а ті у відповідь обдаровували їх стрічками. Таких "чолобитних курей" було заведено утримувати у пошані — годувати вівсом, ячменем і ніколи не вбивати. А яйця, які вони несли, вважали лікувальними.

© Pexels
Pexels
  • Сніг пішов 14 листопада – навесні повінь буде
  • Лист на дереві залишається – цього дня наступного року, швидше за все, буде морозна погода.
  • Якщо мороз слабкий, то зима настане нескоро.
  • Дорога брудна – прикмета, що морози не трапляться до середини зими.
  • День теплий – зима не настане до початку грудня і в цілому буде досить теплою.
  • Якщо з’їсти курячого м’яса цього дня, то кури будуть добре водитися.
  • Якщо наймолодша людина в родині з’їсть куряче серце, то буде здоровою впродовж усього року.

Іменини 14 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 14 листопада, святкують: Адріан, Давид, Денис, Дмитро, Єлизавета, Іван, Кузьма, Олександр, Петро, Сергій, Уляна, Федір, Яків.

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