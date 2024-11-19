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14-річна дівчина з Вінниччини завагітніла після сексу з дорослим чоловіком: все закінчилось трагічно

14-річна дівчина з Вінниччини завагітніла після сексу з дорослим чоловіком: все закінчилось трагічно

14-річна дівчина з Вінниччини завагітніла після сексу з дорослим / Фото: pixabay.com

На суді чоловік провину визнав.

У Вінницькій області до іспитового засудили чоловіка, який займався сексом із 14-річною дівчиною. Після цього підліток завагітніла та народила мертву дитину. 

Про це йдеться у вироку Іллінецького районного суду Вінницької області. 

За даними суду, чоловік у листопаді 2022 року познайомився зі школяркою. У них почались стосунки. Від березня по жовтень 2023 року у чоловіка зі школяркою були інтимні стосунки. 

Згодом неповнолітня завагітніла і у січні 2024 року народила дитину без ознак життя. Чоловіка звинуватили у порушенні ч.1 ст. 155 КК України - вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру, пов`язаних із вагінальним проникненням в тіло особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з використанням геніталій.

На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Потерпіла та її представини зазначили, що не мають претензій до підсудного. 

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну. 

Нагадаємо, в Україні до довічного позбавлення волі засудили батька через моторошний злочин проти своїх доньок: він зґвалтував двох дівчаток, віком 12 та 14 років.

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