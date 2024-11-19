14-річна дівчина з Вінниччини завагітніла після сексу з дорослим чоловіком: все закінчилось трагічно

На суді чоловік провину визнав.
У Вінницькій області до іспитового засудили чоловіка, який займався сексом із 14-річною дівчиною. Після цього підліток завагітніла та народила мертву дитину.
Про це йдеться у вироку Іллінецького районного суду Вінницької області.
За даними суду, чоловік у листопаді 2022 року познайомився зі школяркою. У них почались стосунки. Від березня по жовтень 2023 року у чоловіка зі школяркою були інтимні стосунки.
Згодом неповнолітня завагітніла і у січні 2024 року народила дитину без ознак життя. Чоловіка звинуватили у порушенні ч.1 ст. 155 КК України - вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру, пов`язаних із вагінальним проникненням в тіло особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з використанням геніталій.
На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Потерпіла та її представини зазначили, що не мають претензій до підсудного.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну.
Нагадаємо, в Україні до довічного позбавлення волі засудили батька через моторошний злочин проти своїх доньок: він зґвалтував двох дівчаток, віком 12 та 14 років.
Читайте також:
- На Закарпатті неповнолітній побив та зґвалтував 62-річну жінку: подробиці шокувального інциденту
- У Києві чоловік накачав 12-річну дівчинку психотропами та зґвалтував у гаражі: як його покарають
- У Харкові вчитель роками ґвалтував та розбещував хлопчиків: розвиток подій (фото)