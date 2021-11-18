14-річний хлопчик знайшов вдома свою мертву сім'ю: подробиці трагедії у Вінницькій області (фото)

Трагеді забрала у підлітка одразу батьків, молодших трьох сестричок і братика.

У селі Мар'янівка Вінницької області загинули двоє батьків і їх четверо дітей. Виявив згиблу сім'ю старший 14-річний син подружжя.

Хлопчик цього дня ночував у бабусі і перед школою вирішив зайти додому. Там він і побачив мертвих рідних, пише Vinbazar.com з посиланням на ДСНС області.

ГУ Нацполіції у Вінницькій області

За попередніми даними рятувальників, причиною займання став "тройник" у саморобному подовжувачі. В нього був увімкнутий холодильник та інші електроприлади. Від іскор загорілися речі навкруги. Сім'я з шести людей загинула від отруєння продуктами горіння. Остаточна причина виникнення пожежі ще встановлюється.

Як повідомлялось, серед загиблих - 44-річний батько та 34-річна мати, а також четверо неповнолітніх дітей: 9-річний хлопчик та троє його сестер віком 6, 8 та 11 років.

ГУ ДСНС України у Вінницькій області

Трагедія сталась сьогодні, 18 листопада, приблизно о 8 год. ранку.

За цим фактом відкритого кримінального провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального Кодексу України з відміткою “нещасний випадок”.

У приватному будинку в Мар'янівці мертвими знайшли двох дорослих та чотирьох дітей

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