14 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

14 серпня 2022 року – неділя. 172-й день війни Росії проти України. 226-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

14 серпня - День народження месенджера "Telegram". Саме цього дня 2013 року було запущено месенджер для смартфонів, планшетів та персональних комп'ютерів, який дозволяє обмінюватися голосовими, текстовими та відеоповідомленнями, надсилати наліпки, стікери, фотографії, файли тощо.

А ще 14 серпня - Всесвітній день ящірки. Історія виникнення цього свята невідома, однак існує думка, що ініціатором виступила група любителів дикої природи, герпетологів та вчених.

Також 14 серпня - День працівників будівельної галузі. Припадає щороку на другу неділю серпня. Це професійне свято не лише робочих, але й усіх працівників будівельної промисловості.

14 серпня - День працівників ветеринарної медицини. Свято було створено указом президента України 2001 року. Слово "ветеринар" має латинське походження. Цікаво, що перша ветеринарна школа з'явилася у XVIII столітті в Франції.

14 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

14 серпня - Маковія, Медовий Спас / Фото: pixabay.com

14 серпня в церковному календарі – Маковія або Медовий Спас. Одне з трьох літніх свят, яке святкують на честь Ісуса Христа. Було відоме ще у IX столітті нашої ери. Започаткували його в Константинополі, а вже дуже скоро воно поширилося на інші країни. В Київській Русі Маковія було одним з найпопулярніших та найшанованіших свят.

Пам’ятні дати 14 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 14 серпня:

1385 рік — португальці розбивають кастильців у битві при Алжубарроті;

1457 рік — надрукували першу книгу, дата виходу у світ якої точно відома (близько 3 років після Йогана Ґутенберґа);

1880 рік — закінчують спорудження знаменитого собору в Кельні;

1916 рік — в ході Першої світової війни починаються бої Українських січових стрільців (УСС) за гору Лисоню в складі австро-угорської армії проти російських військ;

1919 рік — частини 2-го корпусу Української Галицької Армії, женучи перед собою Таращанську бригаду червоних Василя Боженка, здобувають Старокостянтинів;

1936 рік — на Олімпійських іграх в Берліні вперше відбуваються змагання з баскетболу;

1947 рік — Пакистан та Індія здобули незалежність від Великої Британії;

1971 рік — проголосили незалежність Бахрейну;

1980 рік — на Ленінській верфі у Гданську (Польська Народна Республіка) під проводом Леха Валенси 17000 робітників почали страйк, що став початком демократизації Польщі;

1992 рік — розпочинається грузино-абхазький конфлікт;

2013 рік — сотні вбитих і тисячі поранених в Каїрі після розгону силовиками таборів протестувальників проти військового перевороту.

14 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 14 серпня називали Мокрий Спас, Медовий Спас, Маковія, Перший Спас. У Київській Русі цього дня освячували воду у водоймах та колодязях. Люди купалися в ній, а потім купали домашню худобу. Після свята у річках вже не купалися - вода ставала надто холодною.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 серпня

Які сьогодні іменини: Дмитро, Олександр, Тимофій, Леонтій, Федір, Софія.

14 серпня народилися:

1873 рік — видатний діяч західноукраїнського фізкультурно-спортивного руху кінця ХІХ - першої половини ХХ ст Іван Боберський;

1892 рік — український художник, представник школи "бойчукістів" Іван Липківський;

1945 рік — український політик, 3-й Міністр оборони України, директор Аерокосмічного інституту Валерій Шмаров.

Погода на 14 серпня

14 серпня в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, вночі дрібний дощ, який припинеться до ранку, але після обіду почнеться знову. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі похмуро буде лише зранку, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +20 вночі. У Львові +23 вдень та +15 вночі. У Харкові +32 вдень та +23 вночі. В Одесі +28 вдень та +20 вночі.