14 ударів ножем: на Херсонщині чоловік жорстоко розправився з товаришем

На Херсонщині чоловік під час застілля вдарив знайомого ножем 14 разів.

Про це в Telegram повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідчих, наприкінці червня 2024 року підозрюваний разом із товаришем вдома розпивали алкогольні напої.

"Під час застілля між чоловіками виникла сварка. Підозрюваний взяв ніж та завдав ним щонайменше 14 ударів в область тулуба знайомого.Від гострої крововтрати потерпілий помер на місці", - йдеться в повідомленні.

Водночас пояснити причину конфлікту чоловік не може, бо перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Наразі вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою. Чоловіку загрожує покарання у вигляді 14позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Нагадаємо, у Житомирі засудили жінку, яка під час конфлікту вбила чоловіка, який зайшов до неї в гості. Причиною сварки стало те, що гість лаявся та плював у борщ, яким його пригощали.

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