14 ударів ножем: в Івано-Франківську грабіжник напав на поліцейського і ледь не вбив (фото, відео)

14 ударів ножем: в Івано-Франківську грабіжник напав на поліцейського і ледь не вбив (фото, відео)

Правоохоронця госпіталізували, а нападника розшукали у Львові.

У четвер, 23 вересня, в Івано-Франківську грабіжник проник до квартири 35-річного працівника поліції, яку намагався пограбувати. Власник помешкання виявився вдома і намагався затримати зловмисника, коли той напав на нього з ножем.

"Під час вчинення розбою зловмисник завдав правоохоронцю множинні ножові поранення – 14 колото-різаних ран, з них три в ділянці шиї , три – грудної клітки, одна – з пошкодженням легені", - повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Після нападу грабіжник втік, а закривавлене тіло поліцейського на вулиці помітила місцева мешканка, яка і зателефонувала на "102", повідомляють у поліції області.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, де своєчасно надали йому медичну допомогу.

У цей час правоохоронці орієнтували всі поліцейські служби на пошуки нападника. Вже через декілька годин у Львові оперативники спільно з бійцями роти поліції особливого призначення та зі спецпризначенцями КОРД затримали зловмисника.

Зловмисником виявився 43-річний уродженець Львівщини, який проживає в Івано-Франківську. Раніше чоловік вже був судимий за скоєння квартирних крадіжок.

Зараз йому оголосили про підозру за фактом вчинення розбійного нападу та замаху на вбивство працівника поліції. Також правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до скоєння інших злочинів на території області.

Нагадаємо, 18-річний хлопець напав на поліцейського у Львівській області.

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