14 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

14 вересня 2022 року – середа. 203-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 108 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

14 вересня - Всесвітній день атопічної екземи (World Atopic Eczema Day). Запровадили його 2018 року за ініціативою організації GlobalSkin і Європейської Федерації, що об'єднує асоціації пацієнтів з алергією та хворобою дихальних шляхів. Головна мета дня - поширити інформацію про атопічну екзему та розповісти про шляхи вирішення цієї проблеми. Атопічна екзема (дерматит) - це захворювання шкіри, яке проявляється свербежем та сухістю і часто має хронічний характер.

Яке сьогодні, 14 вересня, церковне свято

14 вересня - день пам'яті преподобного Симеона Стовпника / Фото: commons.wikimedia.org

14 вересня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Симеона Стовпника. Народився в Сирії в середині IV століття у родині бідняків. Прийшов одного разу до храму та почув там прекрасний спів. Відтоді навернувся до християнства. Пізніше оселився в пустелі, де заснував новий вид сподвижництва - стовпництво.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 вересня

Які сьогодні іменини: Семен, Марфа, Тетяна, Наталя.

Талісманом людини, народженої 14 вересня є тигрове око. Цей самоцвіт відомий з давніх давен. Цінується за свій привабливий зовнішній вигляд. Також здавна вважалося, що тигрове око оберігає свого власника від негативної енергії.

В цей день народилися:

1897 рік — українська аніматорка та художниця Віра Кутинська;

1912 рік — український композитор і педагог Лев Спасокукоцький;

1917 рік — українська політична діячка, керівник жіночої мережі і юнацтва ОУН Ярослава Бандера;

1927 рік — український архітектор В'ячеслав Проценко;

1906 рік —український графік Олександр Пащенко;

1906 рік — українська композиторка, педагогиня Людмила Ярошевська;

1936 рік — український філолог, фольклорист, етнограф у Канаді Богдан Медвідський;

1946 рік — український футболіст Володимир Мунтян;

1951 рік — український письменник, композитор, науковець Володимир Мельников;

1952 рік — український співак, народний артист України Микола Гнатюк;

1974 рік — українська актриса театру і кіно Олеся Власова.

Що не можна робити в цей день

Не варто залишати включене світло чи запалений вогонь.

Цей день вважається несприятливим для далекої дороги.

Краще не підмітати підлогу.

Народні прикмети і традиції на 14 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: тепла погода - зима буде пізньою;

дме південний вітер - зима буде теплою і з мокрим снігом;

гуси відлітають у вирій - буде рання зима;

багато павутини - чекайте на затяжну осінь.

В народі 14 вересня називали Слов'янський новий рік. Від середини XVII і до 1700 року в Київській Русі Новий рік святкували 1 вересня (за новим стилем це 14 вересня). Вважалося, що рік починається з закінченням землеробських робіт, тобто восени.

Погода на сьогодні, 14 вересня

Сьогодні, 14 вересня, в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові похмуро, ближче до вечора сильний дощ. У Харкові хмарно, йтиме дрібний дощ, який закінчиться лише ближче до вечора. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +11 вночі. У Львові +19 вдень та +11 вночі. У Харкові +14 вдень та +10 вночі. В Одесі +23 вдень та +12 вночі.

Пам’ятні дати 14 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 вересня: