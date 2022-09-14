14 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

14 вересня 2022 року – середа. 203-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 108 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
14 вересня - Всесвітній день атопічної екземи (World Atopic Eczema Day). Запровадили його 2018 року за ініціативою організації GlobalSkin і Європейської Федерації, що об'єднує асоціації пацієнтів з алергією та хворобою дихальних шляхів. Головна мета дня - поширити інформацію про атопічну екзему та розповісти про шляхи вирішення цієї проблеми. Атопічна екзема (дерматит) - це захворювання шкіри, яке проявляється свербежем та сухістю і часто має хронічний характер.
Яке сьогодні, 14 вересня, церковне свято
14 вересня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Симеона Стовпника. Народився в Сирії в середині IV століття у родині бідняків. Прийшов одного разу до храму та почув там прекрасний спів. Відтоді навернувся до християнства. Пізніше оселився в пустелі, де заснував новий вид сподвижництва - стовпництво.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 вересня
Які сьогодні іменини: Семен, Марфа, Тетяна, Наталя.
Талісманом людини, народженої 14 вересня є тигрове око. Цей самоцвіт відомий з давніх давен. Цінується за свій привабливий зовнішній вигляд. Також здавна вважалося, що тигрове око оберігає свого власника від негативної енергії.
В цей день народилися:
- 1897 рік — українська аніматорка та художниця Віра Кутинська;
- 1912 рік — український композитор і педагог Лев Спасокукоцький;
- 1917 рік — українська політична діячка, керівник жіночої мережі і юнацтва ОУН Ярослава Бандера;
- 1927 рік — український архітектор В'ячеслав Проценко;
- 1906 рік —український графік Олександр Пащенко;
- 1906 рік — українська композиторка, педагогиня Людмила Ярошевська;
- 1936 рік — український філолог, фольклорист, етнограф у Канаді Богдан Медвідський;
- 1946 рік — український футболіст Володимир Мунтян;
- 1951 рік — український письменник, композитор, науковець Володимир Мельников;
- 1952 рік — український співак, народний артист України Микола Гнатюк;
- 1974 рік — українська актриса театру і кіно Олеся Власова.
Що не можна робити в цей день
- Не варто залишати включене світло чи запалений вогонь.
- Цей день вважається несприятливим для далекої дороги.
- Краще не підмітати підлогу.
Народні прикмети і традиції на 14 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: тепла погода - зима буде пізньою;
- дме південний вітер - зима буде теплою і з мокрим снігом;
- гуси відлітають у вирій - буде рання зима;
- багато павутини - чекайте на затяжну осінь.
В народі 14 вересня називали Слов'янський новий рік. Від середини XVII і до 1700 року в Київській Русі Новий рік святкували 1 вересня (за новим стилем це 14 вересня). Вважалося, що рік починається з закінченням землеробських робіт, тобто восени.
Погода на сьогодні, 14 вересня
Сьогодні, 14 вересня, в Києві хмарна погода, без опадів. У Львові похмуро, ближче до вечора сильний дощ. У Харкові хмарно, йтиме дрібний дощ, який закінчиться лише ближче до вечора. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.
Температура повітря в Києві +18 вдень та +11 вночі. У Львові +19 вдень та +11 вночі. У Харкові +14 вдень та +10 вночі. В Одесі +23 вдень та +12 вночі.
Пам’ятні дати 14 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 14 вересня:
- 1068 рік — під час повстання кияни визволяють з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича;
- 1797 рік — державний переворот у Французькій республіці;
- 1871 рік — розпочинає свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк;
- 1918 рік — у Болгарському царстві розпочинається Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ;
- 1939 рік — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) піднімає у повітря свій перший гелікоптер VS-300;
- 1991 рік — у Києві розпочинає роботу Всеукраїнський форум інтелігенції;
- 1995 рік — у Брюсселі відбувається офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО;
- 1996 рік — в Одесі відбувається Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів;
- 2000 рік — корпорація Microsoft випускає операційну систему Windows Millennium Edition.