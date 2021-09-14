14 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цей день у старовину вважали початком "нового бабиного літа".
Який сьогодні день
У вівторок, 14 вересня, у США святкують День Державного гімну США, в Румунії - День інженера.
Пам'ятні дати 14 вересня
- 1797 — державний переворот у Французькій республіці.
- 1812 — французька армія Наполеона ввійшла до Москви, залишеної за наказом головнокомандувача М.Кутузова.
- 1871 — розпочав свою діяльність перший Наддніпрянській в Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті — такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).
- 1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.
Церковне свято сьогодні 14 вересня
14 вересня православна церква вшановує пам'ять Симеона Стовпника, архімандрита Антіохійського, та його матері Марфи. Симеон Стовпник народився в середині 4 століття в Сирії, в сім'ї бідних батьків. Одного разу, прийшовши до храму, юнак почув прекрасний спів і відтоді навернувся до християнства. Симеон почав старанно молитися Богу і просив вказати йому, як жити далі. Зрештою, він вирішив стати ченцем, покинув рідну домівку і оселився в найближчій обителі, а пізніше усамітнився в пустелі. Там він започаткував новий вид подвижництва - стовпничества.
Побудувавши стовп в кілька метрів висоти, він оселився просто на ньому, і тим самим позбавив себе можливості відпочивати і навіть спати. Вдень і вночі він стояв на стовпі і молився Богу. До цього додавалося найсуворіше стриманість у їжі та інші позбавлення. Симеон Стовпник дожив до ста років і помер під час молитви.
Що не можна робити цього дня
- Не можна подорожувати
- Не можна викидати залишки зі столу
- Заборонялося цього дня підмітати підлогу
Прикмети на 14 вересня
День Семена за старих часів називали початком бабиного літа. За погодою першого дня судили про всю осінь: якщо було ясно, то і вся осінь мала бути теплою. Якщо ж бачили, що на бабине літо луки обплутані павутиною, то чекали на затяжну осінь.
З бабиним літом починалися і бабині роботи. З раннього ранку жінки і дівчата м'яли і шарпали пеньку, мили в воді льон та стелили його по лугах, щоб відлежався. Увечері ж сідали за прясла. Дівчата під час прядіння помічали, як лягають нитки: якщо прямо, то чоловік трапиться хороший, якщо нерівно, то буде він непридатним.
Колись від цього дня ткачі починали ткати килими. Бралися за роботу й інші сільські майстри: столярі, стельмахи, ковалі. Ввечері цього дня майстри збиралися в шинок і "засиджували вечір" з горілкою. Такі "засиджени" відбувалися цілий тиждень: від Семена до Другої Пречистої.
Семенів день — то день відльоту ластівок. Святий Семен вважається покровителем птахів, саме йому вони звітують у своїх добрих або злих вчинках. Ластівки у народній уяві - то посланці неба та провісники весни; хто зруйнує гніздо ластівки, у того на обличчі віспа буде.
- Південний вітер дме - до теплої і сирої зими.
- Дощова погода - до сирої осені.
- Ясна погода - осінь погожою буде.
- День на Семена був з болотом - осінь буде дощова; ясним - осінь буде з гарною погодою.
Іменини 14 вересня
День ангела (іменини) сьогодні, 14 вересня, святкують: Марфа, Наталія, Семен, Тетяна.
Читайте також: