14 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цей день у старовину вважали початком "нового бабиного літа".

Який сьогодні день

У вівторок, 14 вересня, у США святкують День Державного гімну США, в Румунії - День інженера.

Пам'ятні дати 14 вересня

1797 — державний переворот у Французькій республіці.

1812 — французька армія Наполеона ввійшла до Москви, залишеної за наказом головнокомандувача М.Кутузова.

1871 — розпочав свою діяльність перший Наддніпрянській в Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті — такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).

1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.

Церковне свято сьогодні 14 вересня

14 вересня православна церква вшановує пам'ять Симеона Стовпника, архімандрита Антіохійського, та його матері Марфи. Симеон Стовпник народився в середині 4 століття в Сирії, в сім'ї бідних батьків. Одного разу, прийшовши до храму, юнак почув прекрасний спів і відтоді навернувся до християнства. Симеон почав старанно молитися Богу і просив вказати йому, як жити далі. Зрештою, він вирішив стати ченцем, покинув рідну домівку і оселився в найближчій обителі, а пізніше усамітнився в пустелі. Там він започаткував новий вид подвижництва - стовпничества.

Побудувавши стовп в кілька метрів висоти, він оселився просто на ньому, і тим самим позбавив себе можливості відпочивати і навіть спати. Вдень і вночі він стояв на стовпі і молився Богу. До цього додавалося найсуворіше стриманість у їжі та інші позбавлення. Симеон Стовпник дожив до ста років і помер під час молитви.

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Що не можна робити цього дня​​​

Не можна подорожувати

Не можна викидати залишки зі столу

Заборонялося цього дня підмітати підлогу

Прикмети на 14 вересня

День Семена за старих часів називали початком бабиного літа. За погодою першого дня судили про всю осінь: якщо було ясно, то і вся осінь мала бути теплою. Якщо ж бачили, що на бабине літо луки обплутані павутиною, то чекали на затяжну осінь.

З бабиним літом починалися і бабині роботи. З раннього ранку жінки і дівчата м'яли і шарпали пеньку, мили в воді льон та стелили його по лугах, щоб відлежався. Увечері ж сідали за прясла. Дівчата під час прядіння помічали, як лягають нитки: якщо прямо, то чоловік трапиться хороший, якщо нерівно, то буде він непридатним.

Колись від цього дня ткачі починали ткати килими. Бралися за роботу й інші сільські майстри: столярі, стельмахи, ковалі. Ввечері цього дня майстри збиралися в шинок і "засиджували вечір" з горілкою. Такі "засиджени" відбувалися цілий тиждень: від Семена до Другої Пречистої.

Семенів день — то день відльоту ластівок. Святий Семен вважається покровителем птахів, саме йому вони звітують у своїх добрих або злих вчинках. Ластівки у народній уяві - то посланці неба та провісники весни; хто зруйнує гніздо ластівки, у того на обличчі віспа буде.

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Південний вітер дме - до теплої і сирої зими.

Дощова погода - до сирої осені.

Ясна погода - осінь погожою буде.

День на Семена був з болотом - осінь буде дощова; ясним - осінь буде з гарною погодою.

Іменини 14 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 14 вересня, святкують: Марфа, Наталія, Семен, Тетяна.

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