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14 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

14 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Associated Press

Цей день у старовину вважали початком "нового бабиного літа".

Який сьогодні день

У вівторок, 14 вересня, у США святкують День Державного гімну США, в Румунії - День інженера.

Пам'ятні дати 14 вересня

  • 1797 — державний переворот у Французькій республіці.
  • 1812 — французька армія Наполеона ввійшла до Москви, залишеної за наказом головнокомандувача М.Кутузова.
  • 1871 — розпочав свою діяльність перший Наддніпрянській в Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті — такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).
  • 1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.

Церковне свято сьогодні 14 вересня

14 вересня православна церква вшановує пам'ять Симеона Стовпника, архімандрита Антіохійського, та його матері Марфи. Симеон Стовпник народився в середині 4 століття в Сирії, в сім'ї бідних батьків. Одного разу, прийшовши до храму, юнак почув прекрасний спів і відтоді навернувся до християнства. Симеон почав старанно молитися Богу і просив вказати йому, як жити далі. Зрештою, він вирішив стати ченцем, покинув рідну домівку і оселився в найближчій обителі, а пізніше усамітнився в пустелі. Там він започаткував новий вид подвижництва - стовпничества.

Побудувавши стовп в кілька метрів висоти, він оселився просто на ньому, і тим самим позбавив себе можливості відпочивати і навіть спати. Вдень і вночі він стояв на стовпі і молився Богу. До цього додавалося найсуворіше стриманість у їжі та інші позбавлення. Симеон Стовпник дожив до ста років і помер під час молитви.

© https://azbyka.ru/
https://azbyka.ru/

Що не можна робити цього дня​​​

  • Не можна подорожувати
  • Не можна викидати залишки зі столу
  • Заборонялося цього дня підмітати підлогу

Прикмети на 14 вересня

День Семена за старих часів називали початком бабиного літа. За погодою першого дня судили про всю осінь: якщо було ясно, то і вся осінь мала бути теплою. Якщо ж бачили, що на бабине літо луки обплутані павутиною, то чекали на затяжну осінь.

З бабиним літом починалися і бабині роботи. З раннього ранку жінки і дівчата м'яли і шарпали пеньку, мили в воді льон та стелили його по лугах, щоб відлежався. Увечері ж сідали за прясла. Дівчата під час прядіння помічали, як лягають нитки: якщо прямо, то чоловік трапиться хороший, якщо нерівно, то буде він непридатним.

Колись від цього дня ткачі починали ткати килими. Бралися за роботу й інші сільські майстри: столярі, стельмахи, ковалі. Ввечері цього дня майстри збиралися в шинок і "засиджували вечір" з горілкою. Такі "засиджени" відбувалися цілий тиждень: від Семена до Другої Пречистої.

Семенів день — то день відльоту ластівок. Святий Семен вважається покровителем птахів, саме йому вони звітують у своїх добрих або злих вчинках. Ластівки у народній уяві - то посланці неба та провісники весни; хто зруйнує гніздо ластівки, у того на обличчі віспа буде.

© Pexels
Pexels
  • Південний вітер дме - до теплої і сирої зими.
  • Дощова погода - до сирої осені.
  • Ясна погода - осінь погожою буде.
  • День на Семена був з болотом - осінь буде дощова; ясним - осінь буде з гарною погодою.

Іменини 14 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 14 вересня, святкують: Марфа, Наталія, Семен, Тетяна.

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