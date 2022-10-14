14 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

14 жовтня 2022 року – п’ятниця. 234-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 78 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

14 жовтня - День створення УПА. Українська повстанська армія (УПА) - озброєне крило ОУН (Організації українських націоналістів). Воно діяло на території України в період 1942-1953 років. Бійці УПА воювали відразу проти двох режимів: сталінського (радянського) та гітлерівського (нацистського). А головною ціллю ОУН УПА була незалежність України.

Також 14 жовтня - День українського козацтва. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня віряни святкують велике церковне свято - Покрову Пресвятої Богородиці. А вона здавна вважається небесною захисницею козаків. Цього дня січовики традиційно обирали своїх отаманів. Наприкінці XV століття з'явилася перша офіційна інформація про козацтво. Тоді козаки охороняли кордони між Кримським ханством та Литовським князівством.

А ще 14 жовтня - День захисників та захисниць України. Свято було створене 2015 року. Головна мета свята - вшанувати захисників та захисниць нашої країни, які боронять її незалежність. Сьогодні, як ніколи, важливо згадати тих українців, які пожертвували своїм життям заради Батьківщини і тих, хто продовжує боронити кордони України від російських загарбників.

14 жовтня - День екологічної освіти. Свято було запроваджене 1991 року. Під час Стокгольмської конференції 1972 року було розглянуто питання про охорону довкілля. Тоді ж прийняли рішення щодо створення міжнародної програми з екологічної освіти в рамках захисту довкілля.

Також 14 жовтня - Всесвітній день спірометрії і легеневого здоров'я (World Spirometry Day). Спірометрією називають визначення об'єма легень, яке проводиться за допомогою спіромера. Людині спочатку затискають носа, щоб вона могла набрати якомога більше повітря. А потім вона видихає його у трубку, що приєднана до пристрою.

А ще 14 жовтня - Міжнародний день ветеринарної медсестри. Щороку припадає на другу п'ятницю жовтня. Його головна мета - віддячити всім ветеринарним медсестрам, які роблять свою нелегку роботу. Свято було створене за ініціативи Ради ветеринарних медсестер Австралії.

14 жовтня - Всесвітній день стандартизації (World Standards Day). Саме цього дня 1946 року у Великобританії представники 25 країн вперше провели конференцію зі стандартизації. Тоді ж вирішили заснувати Міжнародну організацію зі стандартизації, а саме свято запропонували запровадити 1970 року.

Яке сьогодні, 14 жовтня, церковне свято

14 жовтня - Покрова Пресвятої Богородиці / Фото: commons.wikimedia.org

14 жовтня в церковному календарі – Покрова Пресвятої Богородиці. Одна з найважливіших подій у православ'ї. Цього дня вшановують застувництво Діви Марії, Матері Христа, за весь людський рід. Свято пов'язане з давньою і красивою легендою про те, як Богоматір вберегла місто від ворожої атаки, накривши населення своїм покровом.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 14 жовтня

Які сьогодні іменини: Георгій, Олександр, Олексій, Іван, Микола, Михайло, Петро, Роман, Віра, Марія.

Талісманом людини, народженої 14 жовтня є альмандин. Найміцніший мінерал з сімейства гранатів. Здавна вважається, що він позитивно впливає на роботу кровоносної системи, а ще відкривати очі свого власника на щоденні прості радості.

В цей день народилися:

1954 рік — український митець і дисидент Микола Кунцевич;

1913 рік — український письменник-прозаїк, маляр, графік Мирон Левицький;

1940 рік — український актор театру та кіно, народний артист України Лесь Сердюк;

1958 рік — український актор Володимир Кучинський.

Що не можна робити в цей день

Забороняється лаяти та бити дітей, тому що Богородиця може розсердитися.

Не варто працювати по дому.

Не давайте гроші в борг і не беріть кредити.

Народні прикмети і традиції на 14 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: яка погода, такою буде зима;

північний чи східний вітер означають, що буде холодна зима, а південний - тепла;

на Покрову випав перший сніг - Різдво буде сніжним;

йде дощ - осінь буде непогожою.

В народі 14 жовтня називають Покровом. Для українців це церковне свято має особливий сенс, адже воно святкувалося ще козаками. Богородиця серед наших предків вважалася покровителькою землеробства і материнства. Тому до цього дня намагалися завершити всі польові роботи.

Погода на сьогодні, 14 жовтня

Сьогодні, 14 жовтня, в Києві хмарно, без опадів. У Львові похмуро, опадів не передбачається. У Харкові похмура погода, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +13 вдень та +7 вночі. У Львові +16 вдень та +4 вночі. У Харкові +11 вдень та +4 вночі. В Одесі +14 вдень та +9 вночі.

Пам’ятні дати 14 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 жовтня: