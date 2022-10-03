14 жовтня - Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України: чи буде вихідний

На українців чекає велике державне свято 14 жовтня - День захисників і захисниць України. Цього дня також святкують День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Традиційно українці отримували вихідний. Чи чекати на нього 2022 року - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чи буде 14 жовтня вихідний день

Від 2014 року указом президента 14 жовтня святкують державне свято - День захисників України (перейменований на День захисників і захисниць України 2021 року). Вже наступного року свято стало офіційним вихідним днем (згідно зі статею 73 "Кодексу законів про працю").

Від того часу це важливе для українців свято завжди було додатковим вихідним у жовтні.

Однак, 2022 року через запровадження по всій території України воєнного стану додаткові вихідні, починаючи від 8 березня, скасували.

Оскільки 15 серпня 2022 року Верховною Радою воєнний стан був подовжений ще на 90 днів (тобто до 21 листопада 2022 року), цьогоріч 14 жовтня, яке припадає на п'ятницю, також буде робочим днем.

Нагадаємо, що державне свято святкується в один день з іще одним святом - Днем українського козацтва, яке було запроваджене 1999 року. А ще велике свято в церковному календарі - Покрова Пресвятої Богородиці.

Чому для українців Покрова Пресвятої Богородиці - важливе свято

Існує легенда, що 910 року, коли Констянтинополь обложили вороги, жителі міста зібралися в храмі на всеношну і просили Господа про порятунок в своїх щирих молитвах Тоді святий подвижник Андрій Юродивий побачив у небі Богоматір із сонмом святих.

Пресвята Діва спустилася з небес та опустила над містом омофор (це велике та широке покривало, яке має вигляд шарфа, такі в ті часи носили жінки, замотуючи навколо шиї). Так вона взяла поселення під свій захист. Війська противника враз відступили, місто врятувалося.

Запорізькі козаки здавна вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею. А тому Покрова була для них найбільшим та найважливішим святом. Цього дня на Січі обирали нового отамана.