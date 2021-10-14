14 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

14 жовтня православний світ святкує Покрову Пресвятої Богородиці.
Який сьогодні день
У четвер, 14 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день стандартизації. У Грузії цього дня святкують Мцхетоба, у Білорусі - День матері, в Польщі - День вчителя, в Україні - День українського козацтва, День захисників і захисниць України та День створення Української повстанської армії.
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Пам'ятні дати 14 жовтня
- 1770 — Заснування Олександрівської фортеці (з 1806 р. — м. Олександрівськ, з 1921 р. — м. Запоріжжя).
- 1811 — заснування Кубанського козачого хору.
- 1838 — в трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини та Володимирії виголосив свої проповіді українською мовою.
- 1970 — у Гаазі прийнято Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набула чинності рівно через рік.
Церковне свято сьогодні 14 жовтня
14 жовтня православний світ святкує Покрову Пресвятої Богородиці. І хоча Покрова не є дванадесятим святом, українці настільки шанують її, що об’єднали її із Днем захисника Вітчизни і встановили загальнодержавний вихідний.
Покрова символізує “таємний духовний захист” Пресвятої Богородиці, яка рятує тих, хто щиро просить її допомоги.
Що не можна робити цього дня
- Не можна використовувати ненормативну лексику та сваритися.
- Краще не виконувати складну роботу і не розпочинати нову справу.
Прикмети на 14 жовтня
Від давніх часів Покрова - поворот до зими. У народі казали: “Покрова покриває або листям, або снігом”. А ще у давнину на Покрову припадало багато вінчань та заручин. Брак, освячений на Покрову, вважався щасливим та благословенним.
- Яка погода на Покрову – така й буде зима.
- Якщо на Покрову Пресвятої Богородиці береза і дуб повністю скинули листя, то зима буде теплою.
- Якщо незаміжні дівчата покриють в цей день голову хусткою та будуть в ній весь день, то знайдуть судженого.
- До Покрови йде осінь, а вже після 14 жовтня наступає зима.
- Покрова землю покриває – де листом, а де першим сніжком.
Іменини 14 жовтня
День ангела (іменини) сьогодні, 14 жовтня, святкують: Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман.
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