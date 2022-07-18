145 днів великої війни: Росія випустила по Україні понад 3 тисячі крилатих ракет

Від початку повномасштабного наступу Росія випустила по території України понад три тисячі крилатих ракет.

Про це йдеться у повідомленні президента України Володимира Зеленського на його каналі у Telegram.

"Уже понад три тисячі крилатих ракет застосувала Росія проти України. Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були використані проти нашої країни та наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 145 днів і більш як вісім років. Це буде зроблено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що росіяни все ще мають незмінну кінцеву мету у цій війні – знищення України. Жодних переговорів про мир станом на зараз немає через дії російської сторони.

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