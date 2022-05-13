145 заправок Медведчука у 12 областях: прокуратура уточнила, яке майно Glusco передали в держуправління

В Офісі генпрокурора повідомили, що арештовано та передано в управління АРМА майно групи компаній Glusco власниками якої є резиденти Росії. Зокрема, йдеться про 234 об’єкти нерухомості, з яких 145 – АЗС.

Зауважимо, раніше в уряді повідомили, що мережу заправок Glusco, яку пов'язують з підозрюваним у злочинах нардепом Віктором Медведчуком, передали в управління НАК "Нафтогаз". Це рішення допоможе у подоланні дефіциту пального в Україні.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, розслідується кримінальне провадження за фактами ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

У межах справи суд арештував понад 234 об’єкти нерухомого майна групи компаній Glusco – 145 автозаправних комплексів, 8 нафтобаз, 38 складських та інших приміщень, 9 земельних ділянок. Це майно розташоване на території Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Харківської, Херсонської, Полтавської, Миколаївської, Кіровоградської, Львівської та Волинської областей.

Щоб не допустити незаконного використання, ці об’єкти і корпоративні права 34 юридичних осіб групи Glusco передано в управління АРМА.

Прокурори з’ясували, що кінцевими власниками цих компаній є резиденти Росії. Щоб приховати майно від можливої спецконфіскації, вони протягом 2021-2022 років здійснили низку фіктивних договорів купівлі-продажу корпоративних прав компані-засновників нерезидентів.

У травні 2022 року Київський райсуд Харкова наклав арешт на об’єкти нерухомості групи Glusco. Наразі це майно передано в управління АРМА. Таким чином правоохоронці забезпечили спрямування російських активів для зміцнення економічної безпеки у сфері паливно-енергетичного комплексу та обороноздатності України.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента запевнили, що Україна створить запас пального на декілька місяців наперед в обсязі, який російські окупанти не зможуть знищити.

Черги на автозаправних станціях зменшаться, а ціни на пальне - стабілізуються

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