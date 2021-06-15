15 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують Всесвітній день вітру.

Який сьогодні день

15 червня — День захисту людей літнього віку, Всесвітній день вітру.

День захисту людей літнього віку

15 червня рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 19 грудня 2011 року святкують Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання стосовно літніх людей. В Україні цей день називають Днем захисту літніх людей. Його мета — привернути увагу суспільства до проблеми упередженого ставлення і зловживання стосовно літніх людей.

За класифікацією ВООЗ, до категорії людей літнього віку належать особи старше 60 років. В багатьох розвинених країнах світу за останні десятиріччя значно зросла частка людей похилого віку.

Всесвітній день вітру

15 червня у світі святкують Всесвітній день вітру. Мета цього дня - підвищення розуміння суспільства потенціалу та невичерпності вітрових ресурсів і позитивних ефектів, які дає використання відновлюваних джерел енергії.

Цього дня у багатьох країнах проводяться численні заходи, які пропагують екологічно чисте і поновлюване джерело енергії – вітер.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Дмитро, Іван, Костянтин, Софія, Олена, Марія, Никифор.

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Яке православне (християнське) свято сьогодні

15 червня — святого Никифора, сповідника, Преподобного Варлаама.

Преподобний Никифор сповідник

Походив зі знатного роду, здобув блискучу світську освіту, був видним сановником при дворі імператриці Ірини. У 787 р святий був присутній на VII Вселенському Соборі в Нікеї, де виявив себе ревним захисником Православ'я.

У царювання Льва Вірменина святитель, як захисник святих ікон, був скинений з престолу і засланий на острів Проконніс в Мармуровому морі. Святитель Никифор 30 років провів в ув'язненні, терплячи убогість, хвороби і в 828 р відійшов до Господа.

Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу, багато послужив Церкві і залишив велику духовну спадщину — численні праці історичного, догматичного і канонічного змісту.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Цього дня наші предки збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою.

Вважалося, що цього дня потрібно плести вінки з в’юна. Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Вважалося, що намріяне під час плетіння обов’язково здійсниться.

Прикмети:

Зранку 15 червня сонце перебуває ніби у тумані — погода буде тихою і теплою.

Дощ пішов — буде хороший урожай конопель та льону.

Вітер 15 червня із заходу дме — найближчим часом буде похолодання.

Горобці б’ються — до гарної погоди найближчим часом.

Що не можна робити цього дня

Можна в цей день прибирати і працювати, але шити і прясти заборонено.

Також не можна купатися у відкритих водоймах, прати і полоскати білизну.

Не можна у цей день ходити в ліс, адже це до лиха. Також не слід сьогодні влаштовувати гучних святкувань.

Що сталося цього дня

1215 — англійський король Джон Безземельний скріпив своєю печаткою Велику Хартію Вольностей, яка ґарантувала права та привілеї лицарства, надання свободи дій церкві та зобов'язувала короля дотримуватися державних законів (перша "неписана конституція" Англії).

В 1502 році Христофор Колумб відкрив острів Мартініка.

В 1752 році Бенджамін Франклін в експерименті з повітряним змієм довів електричну природу блискавки.

1775 — за наказом Катерини ІІ російські війська під командуванням генерала Петра Текелі зруйнували Запорізьку Січ.

1830 — у Севастополі почався "чумний бунт" матросів, невдовзі придушений військами.

1834 — відкрито Київський університет.

1844 — Ч. Гуд'їр запатентував метод вулканізації гуми.

1851 — у Балтиморі молочар Джекоб Фуссель заснував першу у світі фабрику з виробництва морозива.

1869 — Джон Веслі Гаят запатентував целулоїд.

1924 — керівником ФБР призначено Едгара Гувера, котрий пробув на цьому посту наступні 48 років, аж до своєї смерті в 1972 році.

1940 — Червона армія окупувала Литву.

1954 — був заснований союз європейських футбольних асоціацій УЄФА, проводить найпрестижніший європейський клубний футбольний турнір – Лігу чемпіонів.

2007 — прем'єрний показ першого українського анімаційного мультсеріалу "Лис Микита".

2014 — вперше в історії чемпіонатів світу з футболу під час гри Франція—Гондурас, довела свою ефективність також історично вперше запроваджена на ЧС-2014 автоматична система визначення голу 'GoalControl'.

Хто народився цього дня

1330 — Едуард Чорний Принц, старший син короля Едуарда ІІІ Плантагенета.

1902 — Ерік Еріксон, американський психоаналітик; розвинув теорію стадіального формування психосоціальної "групової ідентичності" і паралельно "егоідентичності".

1941 — Іван Миколайчук, видатний український актор, сценарист, режисер.

Іван Миколайчук / Неофіційний сайт Івана Миколайчука

1946 — Михайло Хай, кобзар, кандидат мистецтвознавства.

1946 — Деміс Руссос, грецький співак.

1972 — Мохник Андрій український політичний діяч.

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