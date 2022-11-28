"15 хвилин і спалена в нуль": ЗСУ знищили колону окупантів, яка їхала на підкріплення (відео)

На одній з ділянок фронту ЗСУ знищили ворожу колону.
Українські захисчники влучними пострілами з артилерії " мінуснули" ворожу колону, яка рухалася для підсилення одного з півдрозділів ЗС РФ.
Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".
"Йшла кацапська колона на підсилення знекровлених підрозділів на одному з напрямків і не дійшла. 15 хвилин і колона спалена в нуль", - йдеться в повідомленні.
На кадрах видно вщент спалену техніку ворога, з чого слідує, що підкріплення окупанти не отримали.
Нагадаємо, що на Запоріжжі ЗСУ добряче поколошматили окупантів. В районі Енергодара знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців.
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