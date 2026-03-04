ТСН у соціальних мережах

454
1 хв

15 кілограмів ртуті у трилітровій банці: у Житомирі знайшли небезпечний «сюрприз» на подвір’ї

Токсичний метал — ртуть — виявили у банці на подвір’ї приватного будинку у Житомирі.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ртуть

У Житомирі виявили 15 кг ртуті у приватному дворі. Фахівці вилучили небезпечну речовину.

Про це інформує ДСНС.

Як зазначається, ртуть виявили в герметично закритій колбі.

«Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що у 3-літровій скляній банці знаходилися окремі колби з ртуттю», — йдеться у повідомленні.

Після виявлення токсичного металу його передали фахівцям органів місцевого самоврядування для подальшої утилізації.

Раніше у прибережній лагуні Мар-Менор — найбільшій у Іспанії — вчені виявили підземний потік ґрунтових вод, насичений ртуттю. Він щороку переносить у водойму до кілограма токсичної речовини. Потік створює додаткове навантаження на вже критично забруднену екосистему лагуни. Щобільше, при змішуванні ґрунтових та солоних вод утворюється метилртуть — надзвичайно токсична форма, яка накопичується у харчових ланцюгах та може загострити екологічну кризу регіону.

