15 кілограмів ртуті у трилітровій банці: у Житомирі знайшли небезпечний «сюрприз» на подвір’ї
Токсичний метал — ртуть — виявили у банці на подвір’ї приватного будинку у Житомирі.
У Житомирі виявили 15 кг ртуті у приватному дворі. Фахівці вилучили небезпечну речовину.
Про це інформує ДСНС.
Як зазначається, ртуть виявили в герметично закритій колбі.
«Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що у 3-літровій скляній банці знаходилися окремі колби з ртуттю», — йдеться у повідомленні.
Після виявлення токсичного металу його передали фахівцям органів місцевого самоврядування для подальшої утилізації.
Раніше у прибережній лагуні Мар-Менор — найбільшій у Іспанії — вчені виявили підземний потік ґрунтових вод, насичений ртуттю. Він щороку переносить у водойму до кілограма токсичної речовини. Потік створює додаткове навантаження на вже критично забруднену екосистему лагуни. Щобільше, при змішуванні ґрунтових та солоних вод утворюється метилртуть — надзвичайно токсична форма, яка накопичується у харчових ланцюгах та може загострити екологічну кризу регіону.