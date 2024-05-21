15 кілометрів пішки під обстрілами: чоловік разом зі своїм псом вийшли з Вовчанська

Цей чоловік розповів військовим, що в місті Вовчанськ – справжнє пекло, трупи цивільних лежать просто на вулицях.

На Харківщині, рятуючись від наступу окупантів, чоловік 15 км йшов пішки з Вовчанська разом зі своїм собакою.

Про це повідомив військовослужбовець, колишній пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Євген Назаренко у своєму Facebook.

"Чоловік разом з собакою пішки вийшли з Вовчанська. Йшли 15 кілометрів до іншого села під обстрілами", – зазначає Назаренко.

За його словами, цей чоловік розповів, що в місті Вовчанськ – справжнє пекло, трупи цивільних лежать просто на вулицях.

"Більше за все зараз переживає, щоб його не розлучили із псом Рексом. Спойлер: не розлучили", – додав військовий.

Мешканець Вовчанська втік від російських обстрілів разом зі своїм 4-лапим другом

Раніше військовий Юрій Федоренко розповів, що у Вовчанську окупанти намагаються закріпитися у житловій забудові для вуличних боїв.

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