15 кілометрів пішки під обстрілами: чоловік разом зі своїм псом вийшли з Вовчанська

Цей чоловік розповів військовим, що в місті Вовчанськ – справжнє пекло, трупи цивільних лежать просто на вулицях.
На Харківщині, рятуючись від наступу окупантів, чоловік 15 км йшов пішки з Вовчанська разом зі своїм собакою.
Про це повідомив військовослужбовець, колишній пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Євген Назаренко у своєму Facebook.
"Чоловік разом з собакою пішки вийшли з Вовчанська. Йшли 15 кілометрів до іншого села під обстрілами", – зазначає Назаренко.
За його словами, цей чоловік розповів, що в місті Вовчанськ – справжнє пекло, трупи цивільних лежать просто на вулицях.
"Більше за все зараз переживає, щоб його не розлучили із псом Рексом. Спойлер: не розлучили", – додав військовий.
Раніше військовий Юрій Федоренко розповів, що у Вовчанську окупанти намагаються закріпитися у житловій забудові для вуличних боїв.
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