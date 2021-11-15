15 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

15 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Якщо до заходу сонця попросити вибачення у всіх, з ким нещодавно посварився, – жити стане легше і клопоту буде менше.

Який сьогодні день

У понеділок, 15 листопада, в світі відзначають Міжнародний день письменників, які перебувають в ув’язненні, та Міжнародний день відмови від паління.

В Австрії цього дня святкують День Святого Леопольда, покровителя Австрії, в Бразилії - День проголошення Республіки Бразилія, в Палестині - День незалежності, в Бельгії - національне свято Королівства Бельгії, у США та інших країнах - Міжнародний день відмови від паління, в Японії - Свято дітей — Сіті-го-сан.

Пам'ятні дати 15 листопада

1492 — Христофор Колумб вперше описав тютюн, який вживали індіанці.

1837 — була опублікована система стенографії.

1881 — патент на повітроплавальний снаряд отримав Олександр Можайський.

1918 — Розпочалось очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського.

1920 — у Женеві відбулося перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 р.

1933 — випробувальний рейс здійснив перший радянський тролейбус ЛК-1.

1934 — В СРСР проведено першу телепередачу із звуковим супроводом.

1957 — відбувся перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144.

1971 — фірмою Intel був випущений перший мікропроцесор Intel 4004. Фото: wikipedia

Церковне свято сьогодні 15 листопада

15 листопада православна церква відзначає пам'ять святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними 7 тисяч мучеників, які постраждали за християнство у 4 столітті.

Пігас, Акиндін і Анемподист служили у царя Сапора II. Таємно вони проповідували християнство, але правитель дізнався про це, коли почав гоніння на християн. Їх судили, катували, але вони не відреклися від своєї віри. Люди бачили їх страждання, приєдналися до них і повірили в Христа. Цар не зміг домогтися свого, тому всіх стратив.

Що не можна робити цього дня​​​

15 листопада не варто їхати в далеку дорогу. Наші предки вважали, що день краще провести зі своєю родиною.

Не з’ясовуйте стосунки, не зустрічайтеся зі своїми недоброзичливцями або недругами, можна спровокувати ще більший конфлікт.

Фото: wikipedia

Прикмети на 15 листопада

Що цього дня загадаєш – те незабаром і збудеться.

Якщо до заходу попросити вибачення у всіх, з ким нещодавно посварився, – жити стане легше і клопоту буде менше.

Одяг, куплений 15 листопада, довго прослужить. Але якщо він буде надто дешевим – користі від нього не буде жодної.

Бездоріжжя на дорогах – тепло триватиме до початку грудня.

Снігурі кричать – скоро морози настануть.

Синиці і галки літають по двору – до снігопаду.

Небо хмарами затягнуте – до відлиги.

Хмари проти вітру пливуть – до снігопаду.

Іменини 15 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 15 листопада, святкують: Домініка, Костянтин.

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