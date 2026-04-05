1,5 млн чоловіків ігнорують оновлення даних: нардеп пояснив конфлікти з ТЦК і зробив гучну заяву

В Україні близько 1,5 млн чоловіків призовного віку не оновлюють військово-облікові дані, що є порушенням закону.

Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк, передають «Новини. LIVE».

За його словами, саме це стає причиною більшості конфліктів та «вуличних» затримань.

«З цим теж треба щось робити. Бо, як правило, ці всі незаконні затримання чи конфлікти відбуваються саме в більшості випадків з тими особами, які є військовозобов’язані, і які протягом останніх цих чотирьох років не поновляли дані в ТЦК. Вони порушують закон. Сьогодні — воєнний стан, і вони мають нарівні з іншими виконувати свій обов’язок», — сказав Цимбалюк.

Нардеп не підтримує тезу, що мовляв нібито у ТЦК працюють одні «блатні» (тобто люди, які влаштувалися туди через корупційні схеми). Він запевнив, що зараз майже 70% особового складу ТЦК — бійці, які пройшли фронт, і за станом здоров’я не придатні до несення бойової служби. Проте це не поліпшило мобілізацію.

«Чи дало це бажаний результат? На жаль, ні, бо ці люди мають інколи загострене почуття до справедливості і вимагають елементарного», — каже депутат.

Водночас нардеп наголосив, що представники ТЦК не мають «бути на вулиці» і вимагати документи — «це має робити поліція»

«Вони (ТЦК — Ред.) не мають права, згідно діючого законодавства, бути на вулиці під час дії навіть воєнного стану і просто вимагати документи. Це має право робити поліція», — підсумував Михайло Цимбалюк.

Раніше повідомлялося, що в Ужгородському РТЦК та СП людей утримували тижнями, незважаючи на фізичні вади, стан здоров’я і навіть посвідчення УБД.