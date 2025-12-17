1,5 млн грн, щоб посилити захист українських міст: Аврора підтримала проєкт «Антишахедний рубіж»

Реклама

Мережа «Аврора» допомагає будувати систему захисту, яка рятує життя у її регіонах присутності. Проєкт «Антишахедний рубіж» спрямований на системну протидію атакам ударних дронів та підвищення безпеки українських міст. Мета ініціативи — сформувати мережу захисту, яка перехоплюватиме ворожі ударні дрони ще на підльоті до населених пунктів та критичної інфраструктури.

«Антишахедний рубіж — це система, яка працює тільки тоді, коли кожен її елемент підсилює інший. Підтримуючи проєкт, громади та бізнеси не просто донатять — вони фактично стають частиною цієї оборонної мережі. Їхній внесок напряму перетворюється на підготовлені екіпажі, перехоплювачі та технічні засоби, які щодня зменшують кількість ударів по українських містах. Це партнерство, де кожен долучений учасник робить систему сильнішою», — коментує Люба Шипович, директорка фонду Dignitas.

У межах проєкту «Антишахедний рубіж» військові та цивільні проходять навчання з використання дронів-перехоплювачів, а підрозділи отримують необхідне обладнання для ефективної роботи.

«Російські дрони несуть загрозу тиловим містам і військовим на бойових позиціях. Щомісяця ця загроза тільки зростає, оскільки ворог нарощує свої можливості та не стоїть на місці. По суті, небо зараз неможливо повністю контролювати, але в наших силах збільшити свої спроможності із захисту українців від повітряних загроз. Кожна гривня на ППО від громадян, фондів та бізнесів — це врятовані життя. Чим більше сил та засобів ми матимемо, тим більше родин зможуть спати вночі спокійніше», — кажуть у підрозділі «Skyfall» бригади «Буревій» Національної гвардії України.

Мережа «Аврора» системно підтримує Сили оборони та волонтерські ініціативи. Участь у проєкті «Антишахедний рубіж» є логічним продовженням стратегії компанії, яка дбає про громадян, які живуть під постійною загрозою повітряних атак і щоденно потребують додаткового захисту.

«Для нас в «Аврорі» важливо підтримувати тих, хто щодня захищає Україну — стримуючи ворога на фронті та відбиваючи повітряні атаки в тилу. Це наша інвестиція в безпеку людей, мирні міста та наше майбутнє», — зазначила Альона Жигура, керівниця відділу КСВ мережі мультимаркетів «Аврора».

З моменту початку повномасштабного вторгнення загальна сума благодійної допомоги від мережі «Аврора» становить 729 млн гривень. Підтримка проєкту «Антишахедний рубіж» — це ще один внесок мережі «Аврора» в підтримку Сил оборони України та посилення безпеки громадян.