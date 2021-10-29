15-річний підліток на мопеді розбився на смерть у Житомирській області: фото

15-річний підліток на мопеді розбився на смерть у Житомирській області: фото

Від отриманих травм хлопець помер на місці.

У четвер ввечері, 28 жовтня, на 120 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Великі Кошарища Житомирської області врезультаті ДТП загинув 15-річний місцевий житель.

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

"Попередньо, близько 18:30 водій мопеда Honda, здійснюючи маневр розвороту на автошляху, зіткнувся з автомобілем Peugeot під керуванням 31-річного жителя м. Радомишля, який рухався в попутному напрямку," - інформують правоохоронці.

У результаті ДТП мопедист, 15-річний житель Глибочицької громади, від отриманих травм загинув на місці.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі причин та обставин події у рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, в Херсонській області позашляховик, за кермом якого був 15-річний підліток, злетів із дороги й увігнався в дерево. Із 6 хлопців, які були в машині, на місці загинули 4. Іще двох 17-річних парубків із травмами забрала швидка.

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