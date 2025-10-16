15-річний хлопець сів за кермо і розбився в жахливій аварії: фото

Наслідки ДТП у Косові / © Нацполіція Івано-Франківської області

У четвер, 16 жовтня, на околиці міста Косова Івано-Франківської області в автомобільній аварії загинув 15-річний місцевий мешканець, який сів за кермо Volkswagen Passat.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло на лінію «102» близько 16:00. На місце аварії було одразу скеровано правоохоронців.

«Попередньо встановлено, на вулиці Дружби, що на околиці Косова, відбулося зіткнення між автомобілями Volkswagen Passat та Нива. За кермом Volkswagen перебував місцевий мешканець 2010 року народження», — йдеться у повідомленні поліції.

Після зіткнення Volkswagen з’їхав у кювет, а від отриманих травм водій-підліток загинув на місці події.

У салоні цього авто також перебував неповнолітній пасажир, який отримав тілесні ушкодження.

Травм зазнав і водій «Ниви», 1982 року народження. Обох потерпілих госпіталізовано до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працювали слідчі, щоб встановити усі обставини трагічної аварії.

