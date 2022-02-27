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15 років за мітку: диверсантів попередили про тяжкість покарання за допомогу окупантам

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15 років за мітку: диверсантів попередили про тяжкість покарання за допомогу окупантам

За цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями ККУ 111 та 113.

Нанесення міток для коригування вогню окупантів є злочином і карається позбавленням волі на строк до 15-ти років.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Мітки розміщують для коригування вогню окупаційних військ Російської Федерації. У різних регіонах України виявляють та затримують громадян, які за винагороду наносять такі мітки, що є проявом особливого цинізму на фоні героїчного протистояння ЗСУ.

В Україні за цю діяльність встановлена кримінальна відповідальність за статтями Кримінального кодексу України 111 та 113", - йдеться у повідомленні.

Також міська влада звернулася до громадян негайно повідомляти про місця з мітками, передавати фото до правоохоронних органів та інформувати про підозрілих осіб, які можуть бути причетних до нанесення міток.

Для цього створено офіційний чат-бот – @stop_russian_war_bot. Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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