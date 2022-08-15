15 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

15 серпня 2022 року – понеділок. 173-й день війни Росії проти України. 227-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

15 липня - День археолога. Професійне свято в Україні святкується на офіційному рівні, адже важка праця археологів відіграє важливу роль. Ще XVII століттям датують в Україні перші археологічні розкопки. Тоді митрополит Київський та Галицький Петро Могила наказав розпочати розкопки зруйнованої під час татаро-монгольської навали Десятинної Церкви та відбудувати її.

15 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

15 серпня - день пам'яті святого Стефана / Фото: commons.wikimedia.org

15 серпня в церковному календарі – день пам'яті святого Стефана. Апостоли обрали його архидияконом серед семи дияконів. Також він став первомученико за Ісуса Христа. Його вбили у віці 30 років. Все своє життя Стефан ніс людям вчення Божого сина та розбивав забобони юдейських служителів закону.

Пам’ятні дати 15 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 15 серпня:

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1385 рік — Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського;

1498 рік — в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкриває острів Гренада;

1519 рік — на місці індіанського рибальського села заснували місто Панама, назва якого в перекладі означає "багато-багато риби";

1534 рік — Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями засновує у Парижі орден єзуїтів;

1556 рк — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі починаються роботи з написання Пересопницького Євангелія;

1649 рік — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбиває військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира;

1795 рік — у Французькій республіці вводять нову валюту (франк);

1810 рік — у Парижі побудували Вандомську колону на честь перемог Наполеона;

1832 рік — Папа Римський Григорій XVI видає буллу, яка засуджувала свободу друку;

1848 рік — американець Уолдо Хенчетт із міста Сірак'юс (штат Нью-Йорк) отримує патент на зуболікарське крісло;

1868 рік — Джеймс Крейг Вотсон відкриває астероїд 101 Єлена;

1873 рік — відкривають рух поїздів по всій залізничній лінії Київ-Берестя довжиною 560 км;

1914 рік — офіційно відкривають Панамський канал;

1919 рік — Армія УНР займає Старокостянтинів;

1932 рік — при розкопках у Ватикані знаходять давньоримську "Тріумфальну дорогу";

1936 рік — іспанські ліві страчують 733 священників;

1943 рік — за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю починається чищення;

1947 рік — відповідно до прийнятого у червні британським парламентом закону "Про незалежність Індії" країна розділилася на дві держави: мусульманську — Пакистан і індуїстську — Індійський Союз;

1960 рік — Республіка Кіпр проголошує свою незалежність;

1963 рік — у Шотландії відбувається остання смертна кара;

1997 рік — в Україні засновують орден княгині Ольги.

15 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 15 серпня називали Степан-сіновал, Степанів день. Цього дня особливо дбали про коней, адже святий Стефан, якому сьогодні молилися віряни, був покровителем цим тварин. Також закінчували сінокісну пору. Тому влаштовували гуляння та не йшли в поле.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 серпня

Які сьогодні іменини: Іван, Василь, Платон, Кирило, Степан, Роман, Тарас, Федір.

15 серпня народилися:

1001 рік — король Шотландії Дункан I;

1769 рік — французький імператор Наполеон I;

1978 рік — українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті Лілія Подкопаєва.

Погода на 15 серпня

15 серпня в Києві хмарна погода до вечора, вранці і до обіда дрібний дощ. У Львові похмуро, з середини дня йтиме дощ. У Харкові хмарно зранку та вдень, без опадів. В Одесі ясно лише зранку, без опадів.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +22 вночі. У Львові +22 вдень та +16 вночі. У Харкові +32 вдень та +23 вночі. В Одесі +28 вдень та +22 вночі.