15 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

15 серпня 2022 року – понеділок. 173-й день війни Росії проти України. 227-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
15 липня - День археолога. Професійне свято в Україні святкується на офіційному рівні, адже важка праця археологів відіграє важливу роль. Ще XVII століттям датують в Україні перші археологічні розкопки. Тоді митрополит Київський та Галицький Петро Могила наказав розпочати розкопки зруйнованої під час татаро-монгольської навали Десятинної Церкви та відбудувати її.
15 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі
15 серпня в церковному календарі – день пам'яті святого Стефана. Апостоли обрали його архидияконом серед семи дияконів. Також він став первомученико за Ісуса Христа. Його вбили у віці 30 років. Все своє життя Стефан ніс людям вчення Божого сина та розбивав забобони юдейських служителів закону.
Пам’ятні дати 15 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 15 серпня:
- 1385 рік — Кревська унія Польського королівства і Великого князівства Литовського;
- 1498 рік — в ході свого третього плавання Христофор Колумб відкриває острів Гренада;
- 1519 рік — на місці індіанського рибальського села заснували місто Панама, назва якого в перекладі означає "багато-багато риби";
- 1534 рік — Ігнатій Лойола з шістьма своїми однодумцями засновує у Парижі орден єзуїтів;
- 1556 рк — у Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі починаються роботи з написання Пересопницького Євангелія;
- 1649 рік — під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбиває військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира;
- 1795 рік — у Французькій республіці вводять нову валюту (франк);
- 1810 рік — у Парижі побудували Вандомську колону на честь перемог Наполеона;
- 1832 рік — Папа Римський Григорій XVI видає буллу, яка засуджувала свободу друку;
- 1848 рік — американець Уолдо Хенчетт із міста Сірак'юс (штат Нью-Йорк) отримує патент на зуболікарське крісло;
- 1868 рік — Джеймс Крейг Вотсон відкриває астероїд 101 Єлена;
- 1873 рік — відкривають рух поїздів по всій залізничній лінії Київ-Берестя довжиною 560 км;
- 1914 рік — офіційно відкривають Панамський канал;
- 1919 рік — Армія УНР займає Старокостянтинів;
- 1932 рік — при розкопках у Ватикані знаходять давньоримську "Тріумфальну дорогу";
- 1936 рік — іспанські ліві страчують 733 священників;
- 1943 рік — за наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю починається чищення;
- 1947 рік — відповідно до прийнятого у червні британським парламентом закону "Про незалежність Індії" країна розділилася на дві держави: мусульманську — Пакистан і індуїстську — Індійський Союз;
- 1960 рік — Республіка Кіпр проголошує свою незалежність;
- 1963 рік — у Шотландії відбувається остання смертна кара;
- 1997 рік — в Україні засновують орден княгині Ольги.
15 серпня: яке сьогодні народне свято
В народі 15 серпня називали Степан-сіновал, Степанів день. Цього дня особливо дбали про коней, адже святий Стефан, якому сьогодні молилися віряни, був покровителем цим тварин. Також закінчували сінокісну пору. Тому влаштовували гуляння та не йшли в поле.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 15 серпня
Які сьогодні іменини: Іван, Василь, Платон, Кирило, Степан, Роман, Тарас, Федір.
15 серпня народилися:
- 1001 рік — король Шотландії Дункан I;
- 1769 рік — французький імператор Наполеон I;
- 1978 рік — українська гімнастка, абсолютна чемпіонка Олімпійських ігор 1996 року в Атланті Лілія Подкопаєва.
Погода на 15 серпня
15 серпня в Києві хмарна погода до вечора, вранці і до обіда дрібний дощ. У Львові похмуро, з середини дня йтиме дощ. У Харкові хмарно зранку та вдень, без опадів. В Одесі ясно лише зранку, без опадів.
Температура повітря в Києві +27 вдень та +22 вночі. У Львові +22 вдень та +16 вночі. У Харкові +32 вдень та +23 вночі. В Одесі +28 вдень та +22 вночі.